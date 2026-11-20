Vos voix décident des meilleurs joueurs du Tarn-et-Garonne. Votez en ligne jusqu'au 4 décembre 2026 pour les trophées organisés par La Dépêche du Midi.

Les supporters et les passionnés de rugby ont un mandat clair pour désigner les meilleures figures du sport dans le département du Tarn-et-Garonne. Vous disposez de la période allant jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour行使er votre droit de vote en ligne. Cette procédure numérique a pour objectif principal d'élire les joueurs et les joueuses amateurs les plus méritants de la région pour l'année 2026.

Cérémonie du 10 décembre à Montauban

Le Comité départemental de rugby du Tarn-et-Garonne a organisé une cérémonie solennelle pour récompenser les lauréats de ces distinctions honorifiques. La grande soirée du rugby départemental est prévue pour se dérouler le 10 décembre prochain dans la ville de Montauban. Cette manifestation marque le point culminant d'une saison sportive riche en réalisations et en engagement communautaire pour la discipline.

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Organisation et partenariat médiatique

L'organisation de cet événement majeur repose sur une collaboration étroite entre La Dépêche du Midi et le comité du département. L'ex-international français Sébastien Tillous-Borde assume la fonction de parrain pour cette édition, apportant son prestige et son expérience de haut niveau à la célébration. Le jury technique a sélectionné sept candidats dans chaque catégorie pour garantir une concurrence serrée et qualitative.

Défis structurels des équipes cadets et juniors

Le Pôle formation du Comité départemental gère les catégories des moins de seize ans et des moins de dix-neuf ans, englobant environ sept structures par tranche d'âge. Vincent Rodriguez, responsable de ce pôle, explique que la pratique du rugby à quinze nécessite un effectif minimal de vingt-cinq ou vingt-six joueurs. Cette contrainte démographique oblige les clubs locaux à former des ententes pour maintenir des équipes compétitives tout au long de la saison.

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Rétention des jeunes joueurs et dynamique féminine

Le passage à l'adolescence représente un moment charnière où certains jeunes s'éloignent des terrains en raison des études ou des trajets scolaires. La fidélité au club dépend souvent des liens d'amitié noués précédemment, ce qui maintient les effectifs masculins stables mais sans réelle progression. À l'inverse, le rugby féminin connaît une dynamique très encourageante, avec une visibilité accrue dans la catégorie des moins de dix-huit ans.

Exemple concret de croissance au Racine Montauban

Le Racine Montauban illustre cette dynamique positive en créant son équipe cadette féminine en mai dernier. Partant d'une dizaine de joueuses, l'effectif a grimpé à entre vingt-six et vingt-deux licenciées engagées en compétition dès septembre. Cette progression rapide confirme le potentiel du sport pour attirer de nouvelles pratiquantes et compenser la stagnation globale des effectifs masculins dans le département.