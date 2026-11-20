Découvrez les finalistes des Trophées du rugby amateur 2026 en Tarn-et-Garonne et participez au vote en ligne jusqu'au 4 décembre pour désigner les meilleurs joueurs.

Les supporters et passionnés du rugby du Tarn-et-Garonne disposent d'une fenêtre de tir précise jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour exercer leur droit de vote en ligne. Cette consultation populaire vise à élire les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses amateurs de la région. Le jury a retenu plusieurs candidatures fortes, dont celle du talonneur Benjamin Roques, qui figure parmi les trois finalistes. L'enjeu est de taille, car le lauréat principal sera désigné exclusivement par le public via le vote ouvert sur la plateforme dédiée.

Cérémonie et récompenses à Montauban

La Dépêche du Midi, en partenariat avec le comité départemental de rugby, organise cette grande soirée annuelle qui se tiendra à Montauban le 10 décembre 2026. L'événement mettra à l'honneur l'ensemble des rouages de la discipline à travers une remise de prix complète. Le parrain officiel de cette édition est Sébastien Tillous-Borde, l'ancien international français du XV de France. Cette cérémonie récompensera non seulement les athlètes, mais aussi toutes les réussites sportives marquantes enregistrées dans le département au cours de la saison écoulée.

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Retour de Benjamin Roques à Lauzerte

Le parcours de Benjamin Roques, talonneur de 36 ans ayant porté uniquement le maillot de Lauzerte, constitue l'une des révélations de cette compétition. Il avait annoncé son arrêt définitif en fin de saison dernière, mettant un terme à sa carrière sportive après dix-huit années de pratique commencées à l'âge de 18 ans. Toutefois, le manque de terrain et la frustration liée à la fin de saison précédente l'ont poussé à rechausser les crampons dès les premières journées de la nouvelle saison. Son retour s'explique également par l'arrivée d'un groupe de jeunes dotés d'une mentalité victorieuse au sein du club.

Benjamin Roques porte en mémoire son plus beau souvenir sportif : avoir soulevé le bouclier de champion de France avec l'équipe réserve en 2023. Ce titre, obtenu après deux années de progression constante, représente l'aboutissement de son engagement sur le terrain. En dehors de sa vie d'athlète, il exerce la profession de commercial dans le secteur de la climatisation. Il réside actuellement dans le Lot-et-Garonne, plus précisément dans le secteur de Pont-du-Casse, où il a mené une belle saison professionnelle.

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La fidélité exceptionnelle de Guillaume Dulay

Guillaume Dulay, 41 ans, apparaît comme une figure historique du rugby amateur en disputant actuellement sa vingtième saison avec l'Avenir valencien. Après avoir débuté dans les catégories de jeunes à l'Entente Riscle et Castelnau-Rivière-Basse, puis joué à Lourdes et Montauban, il a fixé ses crampons à Valence d'Agen depuis 2006. Ce demi de mêlée senior, ayant occupé précédemment les postes de demi d'ouverture et de centre, justifie sa fidélité sans faille par l'ambition du club et l'intégration familiale qu'il y trouve.

Le club valencien a frôlé l'accession en Pro D2 à une occasion, renforçant l'attachement du joueur à l'équipe. Guillaume Dulay envisage sérieusement cette saison 2026 comme sa dernière sur les terrains de Nationale 2. Bien que la récupération physique devienne plus complexe pour ce quarantenaire, il maintient sa présence grâce au plaisir des entraînements et du partage avec ses coéquipiers. Il a d'ores et déjà discuté avec sa compagne de la fin de sa carrière, qu'il prévoies'achever dès que la sensation de plaisir diminuera.

Enjeux du vote et finalistes

Le vote en ligne reste la clé de voûte de cette élection pour déterminer lequel des trois nommés remportera le trophée principal de la version 2026. La plateforme permet aux fans de voter directement pour leur favori parmi les candidatures sélectionnées par le jury. Cette démarche interactive permet de mettre en lumière les valeurs du rugby amateur et la longévité des engagements sportifs dans le Tarn-et-Garonne. Les résultats seront annoncés lors de la soirée du 10 décembre à Montauban.