La 6e édition des Trophées du rugby amateur a récompensé l'excellence et le dévouement dans le Tarn. Retour sur les lauréats et l'émouvant hommage rendu aux disparus.

La sixième édition des Trophées du rugby amateur s'est tenue ce mercredi 25 novembre au Forum de Graulhet, célébrant avec faste les acteurs emblématiques du sport ovale dans le département du Tarn. Cette cérémonie majeure a permis de saluer les performances exceptionnelles de la saison écoulée tout en rendant un hommage touchant aux figures défuntess qui ont marqué l'histoire locale. Pierre Rolland, président du comité de rugby du Tarn, a exprimé une satisfaction palpable devant l'affluence record, soulignant que près de 20 000 votants ont participé à désigner les lauréats, conférant ainsi une légitimité populaire sans précédent à cet événement annuel.

Une reconnaissance populaire du sport local

La dynamique de croissance de cette manifestation sportive témoigne de l'ancrage profond du rugby dans la culture tarnaise. Éric Laffont-Baylet, administrateur délégué du groupe La Dépêche du Midi, a rappelé lors de son intervention que le rôle fondamental de leur média est de raconter les milliers d'histoires qui enrichissent le tissu social local. Il a insisté sur le fait que ce sont principalement les associations, et plus particulièrement les clubs de rugby, qui animent et structurent le territoire au quotidien, faisant de ces institutions des piliers essentiels de la cohésion sociale régionale.

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Gaëlle Hermet, ancienne joueuse de l'équipe de France et marraine de la soirée, a occupé la présidence du jury avec fierté. Sa présence a permis de mettre en valeur le niveau d'exigence et de passion qui caractérise le rugby amateur dans le Tarn. En tant qu'icône sportive, elle a confirmé que ce sport occupe une place centrale dans la vie des habitants, servant de vecteur d'intégration et de réussite pour de nombreux jeunes et adultes engagés dans la vie associative du département.

Hommages émouvants aux disparus

La cérémonie a également été marquée par une dimension émotionnelle forte, dédiée à la mémoire de ceux qui ont quitté prématurément le monde du rugby. Un hommage solennel a été rendu à Henri Fraisse, personnalité emblématique de la vie rugbymen dans le Tarn, ancien président du club de Gaillac et de Lisle-sur-Tarn, décédé à l'âge de 89 ans d'un accident vasculaire cérébral la semaine précédente. Cette perte a profondément touché la communauté, rappelant la longévité et l'engagement durable de ces figures tutélaires.

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Un autre hommage déchirant a été consacré à Lorys, un jeune adolescent de 15 ans dont la vie a été brutalement interrompue par un accident de la route au début du mois. Juste avant son décès tragique, il avait été sacré champion de France Régionale 1 avec les cadets de Mazamet, promettant un avenir sportif brillant. Le drame a pris une tournure particulière lorsque Kiane Alves de Carvalho, partenaire de Lorys, est monté sur scène pour recevoir son propre trophée de joueur cadet, symbolisant un lien indéfectible et une transmission de valeurs au sein d'une génération en deuil.

Les lauréats : passions et engagements exemplaires

Le palmarès de cette sixième édition a mis en lumière des parcours individuels remarquables, illustrant la diversité des engagements dans le rugby amateur. Benjamin Jousserand, joueur au poste de troisième ou deuxième ligne pour Sor-Agout, a été élu joueur de Nationale 2 et Fédérales 1 et 2. Son dévouement sans faille, allant jusqu'à réduire ses vacances pour assister ses coéquipiers, et son retour au sein de l'Association Sportive Lisoise (ASL) à l'âge de 24 ans en font un leader respecté et apprécié par ses pairs.

Alexis Fasan, polyvalent de l'Aviron Castrais, a été reconnu pour sa loyauté exceptionnelle envers son club. Malgré des propositions pour évoluer à des niveaux supérieurs, il a choisi de rester près de sa famille, démontrant un engagement familial et sportif rare. Futur kinésithérapeute, il cumule les rôles sur et hors du terrain, assurant souvent le soin des autres joueurs tout en occupant un rôle clé de buteur et de soutien technique pour son équipe.

L'engagement exceptionnel a également été récompensé pour Julie Saysset, joueuse de Cagnac qui parcourt régulièrement des centaines de kilomètres entre Clermont, où elle effectue ses études, et Cagnac pour soutenir son club. Son profil atypique, alternant cours au lycée forestier de Saint-Amans et entraînements du soir avec un surveillant, lui a valu le titre de joueuse seniors. De même, Cédric Gau, troisième ligne du Sporting Club Albasien (SCA), a été distingué pour sa Régionale 3, poursuivant une passion familiale transmise par ses parents et ses sœurs, toutes licenciées au même club.

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Une passion durable pour l'avenir du sport

Lors de cette soirée au Forum de Graulhet, les émotions ont été au rendez-vous, oscillant entre la joie des récompenses et les larmes du souvenir. Ces manifestations collectives prouvent que la flamme de la passion pour le rugby ne faiblit pas dans le Tarn, malgré les deuils et les épreuves individuelles. La soirée a servi de ciment social, renforçant les liens entre les générations et les clubs à travers des valeurs de respect, de persévérance et de solidarité.

Ces trophées ne se limitent pas à une simple remise de prix, mais constituent une reconnaissance officielle du travail invisible des bénévoles et des athlètes amateurs. En célébrant des figures comme Henri Fraisse ou Lorys, la communauté sportive tarnaise réaffirme son attachement aux racines du club et à la protection des plus jeunes. La présence nombreuse des spectateurs et des familles confirme que le rugby reste une institution vivante, capable de rassembler et d'inspirer encore pour de nombreuses saisons à venir.