Trophées du rugby amateur du Tarn : le vote ouvert jusqu'au 15 novembre 2026

Vos votes détermineront les meilleurs joueurs de rugby amateur du Tarn pour la saison 2025-2026. Le décompte s'achève le 15 novembre avant la cérémonie du 25 novembre à Graulhet avec Gaëlle Hermet.

Les lecteurs de La Dépêche du Midi et les passionnés de rugby du département ont une date importante à marquer sur leur calendrier. Le vote en ligne pour désigner les meilleurs joueurs et joueuses amateurs du Tarn est désormais ouvert. Cette consultation publique s'étend jusqu'au soir du 15 novembre 2026, offrant une ultime fenêtre d'opportunité pour influencer le résultat final.

La remise des prix, qui couronnera les lauréats de ces trophées du rugby amateur version 2026, se tiendra lors d'une grande soirée départementale. Cet événement convivial se déroulera le 25 novembre à Graulhet. La cérémonie sera présidée par la présence de Gaëlle Hermet, figure reconnue du rugby français, qui viendra saluer les acteurs de cette saison 2025/2026 marquée par des réussites sportives locales.

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Un parcours sportif exceptionnel pour Timéo Guilloin Lemaire

Le jury a sélectionné quatre finalistes pour illustrer l'excellence du rugby tarnais. Le premier nommé est Timéo Guilloin Lemaire, issu d'une famille profondément encline au sport. Son père, Alexandre Lemaire, est champion de France de ski, tandis que sa mère a brillé dans la discipline de la gymnastique. Cette héritage sportif quasi incontournable a naturellement guidé ses choix vers l'activité physique dès son plus jeune âge.

Il a choisi le rugby à l'âge de huit ans, après avoir précédemment pratiqué le tennis. Son parcours technique l'a conduit à disputer trois saisons à l'Entente Mirande-Miélan, située dans le département voisin du Gers. Il a ensuite poursuivi sa formation pendant trois autres années à Auch avant d'être repéré par le Castres Olympique. À seulement quatorze ans, il a intégré les cadets du club, marquant un tournant décisif dans sa carrière aux postes de numéro 9 et 10.

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Timéo Guilloin Lemaire conserve un souvenir impérissable de sa finale du championnat de France face à Toulouse. Cette rencontre s'est disputée à Gaillac, devant près de quatre mille spectateurs enthousiastes. Le coïncidence du calendrier a rendu ce moment particulièrement spécial pour lui, puisque cet événement capital coïncidait exactement avec son seizième anniversaire. Il a vécu cette finale en tant que remplaçant au coup d'envoi, suite à une blessure survenue avant les phases finales de la compétition.

Entré en jeu en seconde période, il a pu ressentir toute l'intensité d'un tel enjeu sportif. Il qualifie cette expérience de plus beau souvenir rugbyistique à ce jour, le comparant à un sacré cadeau d'anniversaire. En 2025, il a franchi une nouvelle étape professionnelle en devenant capitaine pour sa première sélection en équipe de France U18. Cette tournée estivale l'a mené en Afrique du Sud pour affronter les équipes des Boks.

Cette première expérience hors d'Europe lui a donné l'impression de changer de dimension sportive. Sous contrat Espoirs avec le Castres Olympique, il a effectué la préparation estivale avec les professionnels. Il navigue actuellement entre les catégories Espoirs et l'équipe première, évoluant avec une génération 2008 qui a remporté le titre en 2023. Il décrit cette dynamique interne comme un équilibre sain où la compétition et l'entraide se côtoient.

La passion et la rigueur de Cédric Gau au lycée forestier

Le second finaliste est Cédric Gau, dont le début en club fut une simple contrainte géographique. Il a débuté à l'Aviron Castrais en catégorie M8 simplement parce que l'école de rugby de Sidobre n'était pas encore opérationnelle. Après deux années dans ce club, il a dû interrompre brutalement sa jeune carrière sportive en raison d'une blessure importante.

La reprise s'est faite en catégorie M12 au club de Sidobre Montagne. Le choix était pragmatique, car le club se trouvait tout près de son domicile et regroupait de nombreux amis de son âge. Ses entraîneurs, dont Eddy Balloir, le décrivent comme un accro au rugby et un passionné très investi. Il incarne parfaitement la nouvelle génération du rugby tarnais avec une volonté incessante de progresser et de faire avancer le collectif.

Au poste d'ouverture, Cédric Gau est capable d'exprimer sa vision du jeu. Nommé à plusieurs reprises capitaine, il a su démontrer ses capacités à rassembler les joueurs autour d'une même ambition. Actuellement étudiant au lycée forestier de Saint-Amans, il se forme aux métiers du bois. Il vit en interne et jongle entre ses obligations scolaires et son engagement sportif.

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Sa présence aux entraînements du vendredi à Sidobre est régulière, mais il ne peut assister à chaque session. Le soir, il s'entraîne souvent avec des collègues sous la supervision d'un surveillant également passionné de rugby. Bien que le rugby occupe une place centrale dans son emploi du temps, il ne néglige pas la nécessité de réussir ses études. Il envisage sérieusement de se diriger vers les métiers de bûcheron ou de technicien forestier dans sa région natale.

Raphaël Vidal et la polyvalence de l'Aviron Castrais

Le troisième profil mis en lumière par ce scrutin est celui de Raphaël Vidal. La passion de ce jeune joueur a été rapidement enflammée par l'exemple de son père, qui jouait au rugby à Saint-Amans. De nombreux week-ends passés à supporter le Castres Olympique au stade Pierre-Fabre ont suffi à révéler son intérêt précoce pour la discipline.

Raphaël Vidal a fait ses premiers pas sur les pelouses dès l'âge de cinq ans au club de Vielmur. Il a continué sa progression dans cette structure jusqu'en catégorie M12. Il a ensuite rejoint le Castres Olympique pour deux saisons en M14. La suite de son parcours l'a conduit vers l'Aviron Castrais, un déplacement motivé par la volonté de suivre son meilleur copain.

Il a rejoint d'autres camarades qui y évoluaient déjà, facilitant ainsi son intégration. Le temps d'adaptation a été court, lui permettant d'atteindre rapidement son meilleur niveau sportif. Son entraîneur met en avant sa polyvalence remarquable, capable d'évoluer à tous les postes des lignes arrière. Cette flexibilité tactique fait de lui un joueur prioritaire pour la feuille de match, apportant une sécurité précieuse à l'équipe.

L'ensemble de ces profils démontre la richesse du vivier de talents amateurs dans le Tarn. Le vote, accessible à la fin de l'article publié par La Dépêche du Midi, est la clé pour désigner le lauréat final parmi ces quatre nommés. L'implication du public reste le critère déterminant pour couronner l'excellence sportive de la saison 2025/2026. La cérémonie du 25 novembre à Graulhet sera le moment solennel où ces contributions seront officiellement récompensées en présence de Gaëlle Hermet.