Saverdun a accueilli la 5e cérémonie des Trophées du rugby amateur de l'Ariège, célébrant un record de 17 000 votes et le succès historique de huit titres.

La 5e cérémonie des Trophées du rugby amateur de l'Ariège s'est tenue ce jeudi soir à la salle de la Laure, à Saverdun, mettant en lumière l'excellence et la vitalité du sport sur le territoire. Organisée par le Groupe La Dépêche du Midi en collaboration avec le comité de l'Ariège de rugby, cette soirée a honoré les acteurs majeurs qui animent le ballon ovale dans les villages du département. L'événement a servi de tremplin pour saluer une saison sportive exceptionnelle marquée par des performances inédites.

Un record historique de titres décrochés

La saison 2025-2026 s'est conclue avec un palmarès record pour les équipes ariégeoises, qui ont remporté pas moins de huit boucliers, tant chez les seniors que chez les jeunes. Ce chiffre constitue un nouveau standard de réussite pour le rugby local, démontrant une domination technique et tactique sans précédent sur le plan régional. Frédérick Dedieu, le président du comité de l'Ariège de rugby, a exprimé sa satisfaction face à ces résultats, soulignant que le rugby ariégeois se porte bien grâce à une base solide de 3 500 licenciés. Il a toutefois mis en garde contre une euphorie prématurée, rappelant que la structure reste fragile et nécessite un travail continu, particulièrement au niveau des écoles de rugby pour pérenniser cette dynamique.

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L'engagement citoyen et la nouvelle génération

Le dynamisme du sport local a été validé par l'engagement sans faille de la population ariégeoise, qui a généré un record de 17 000 votes pour élire les lauréats de cette cinquième édition. Cette participation massive confirme que l'Ariège occupe une place centrale dans le paysage rugbyistique national, loin de se limiter à un simple loisir. La soirée a également servi de trait d'union entre les générations, avec Matei Niculaï et Noa Tinnirello en tant que parrains, illustrant la relève et la continuité de l'héritage sportif. Eric-Laffont Baylet, administrateur délégué du Groupe La Dépêche du Midi, a rappelé que le rugby incarne des milliers d'histoires personnelles, celles des joueurs, dirigeants et bénévoles qui font vivre le club.

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L'excellence technique et l'inclusion sociale

Derrière ces succès se cachent des parcours exemplaires, comme celui de Didier Couzinet, considéré comme le successeur naturel de Jo-Boussion dans la formation des jeunes talents. Après ses débuts en 1983 au Sporting Saint-Girons aux côtés de Rému Birgat, Couzinet a travaillé au CA pratéen avec Jacques Roques avant de revenir en 2006 encadrer les juniors du SGSC sous la direction de Lionel Heymans. Il assure aujourd'hui une passerelle essentielle entre les cadets et l'équipe première, garantissant l'acquisition des techniques nécessaires. Parallèlement, l'Étoile sportive de Saint-Jean-du-Falga a structuré une section rugby adapté pour les travailleurs de l'Adapei, accueillant plus d'une vingtaine de pratiquants pour des séances hebdomadaires, formalisées par une convention récente.

Sur le terrain, la fidélité et l'engagement individuel restent les piliers de cette réussite collective. Matthieu Bocchèse, demi de mêlée de 22 ans au Saint-Girons Sporting-Club, incarne cette loyauté envers son club de cœur, porteur d'un héritage familial fort. Au SC appamain, engagé en Fédérale 3, le vice-capitaine Damien Bourgade, 25 ans, est récompensé pour son rôle de chef et son état d'esprit qui symbolise l'ambition future du club. Enfin, Alexis Fernandez, capitaine tarasconnais, s'impose par son combat sans relâche et sa capacité à briser les défenses adverses, tout en étant reconnu pour son intégrité exemplaire hors des terrains. Ces figures illustrent parfaitement la richesse humaine du rugby ariégeois.