Découvrez les finalistes des Trophées du rugby amateur 2026 dans le Tarn-et-Garonne. Votez en ligne jusqu'au 4 décembre pour élire les meilleurs talents locaux de la fédération.

Les supporters et passionnés de rugby du Tarn-et-Garonne disposent jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour exercer leur droit de vote en ligne. Cette consultation numérique vise à désigner les meilleurs joueurs et joueuses amateurs de la région, mettant en lumière les talents émergents du département.

Détails de la cérémonie et du jury

La Dépêche du Midi, en partenariat avec le comité départemental de rugby, organise cette cérémonie qui marquera le retour des Trophées du rugby amateur pour 2026. L'événement récompensera les nombreuses réussites sportives enregistrées localement à travers une remise de prix solennelle.

Also read VOTEZ : Les 3 candidats aux Trophées du rugby amateur Tarn-et-Garonne 2026

La soirée de clôture est prévue le 10 décembre prochain à Montauban. Elle sera placée sous le parrainage de Sébastien Tillous-Borde, ancien international français, qui symbolisera l'excellence du sport qu'il a pratiqué au plus haut niveau.

Le jury professionnel a sélectionné trois finalistes pour le titre principal, mettant en compétition des athlètes d'horizons différents mais unis par leur ambition. Ces trois noms représentent la diversité et la richesse du rugby amateur local cette année.

Advertisement

Le public pourra sélectionner son lauréat directement via le lien de vote disponible sur la plateforme dédiée. Ce choix déterminif désignera le gagnant des trophées version 2026, récompensant son engagement et sa performance sportive.

Profile de Gianluca Dalla-Riva et de ses concurrents

Gianluca Dalla-Riva, âgé de 18 ans et évoluant comme ouvreur pour l'US Montauban, affronte Luis Ricard du CA Castelsarrasin et Mathis Moulies de l'Avenir Valencien. Son parcours est marqué par une double héritière sportive et une résilience face aux critiques.

Le jeune athlète de l'US Montauban assume fièrement le poids de son patronyme, son père Johan étant un ancien international et directeur général du club. Il refuse de laisser les doutes sur son mérite influer sur sa confiance en son jeu technique et son pied précis.

Luis Ricard, arrière du CA Castelsarrasin, incarne la fidélité absolue à un seul club depuis ses quatre ans. Sa longue carrière locale de dix-huit ans témoigne d'un attachement profond à l'esprit communautaire qui règne au sein de son club de Castelsarrasin.

Mathis Moulies complète ce trio de finalistes représentant l'Avenir Valencien. La présence de ces trois joueurs souligne la compétitivité élevée des divisions amateurs dans le département, offrant au public un choix exigeant pour la nuit de la récompense.

Advertisement

Impact et suite des événements sportifs

Les résultats de ce vote en ligne détermineront qui remportera le titre suprême lors de la grande soirée du 10 décembre à Montauban. Cet événement fédérateur célébrera l'ensemble des rouages du rugby amateur dans le Tarn-et-Garonne.

Gianluca Dalla-Riva continue de progresser avec les Espoirs de l'US Montauban tout en s'entraînant avec le groupe professionnel. Son objectif à long terme reste d'intégrer un jour l'équipe première, tout en maintenant une priorité scolaire stricte.

Luis Ricard fait face à une saison difficile en Fédérale 2 pour le CA Castelsarrasin, malgré ses ambitions de retour en Fédérale 1. Il reste convaincu que la dynamique positive reviendra rapidement pour son équipe malgré les blessures récentes.

Cette célébration annuelle permet de valoriser le travail quotidien des joueurs amateurs qui constituent la base solide du rugby départemental. Le vote du public est donc une étape cruciale pour honorer leurs efforts et leur passion partagée.