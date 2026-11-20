Découvrez les trois finalistes des Trophées du rugby amateur 2026 en Tarn-et-Garonne. Votez en ligne avant le 4 décembre pour désigner le lauréat de cette édition récompensant l'excellence du rugby local.

Les supporters et passionnés de rugby du département du Tarn-et-Garonne ont jusqu'au soir du 4 décembre 2026 pour exprimer leur vote en ligne et élire les meilleurs joueurs et joueuses du département. Cette participation citoyenne permettra de désigner les lauréats qui seront honored lors d'une grande soirée du rugby départemental. Cet événement prestigieux se tiendra à Montauban le 10 décembre 2026. La cérémonie aura pour parrain l'ancien international du XV de France, Sébastien Tillous-Borde. Cet événement marque un retour aux sources pour célébrer les belles réussites sportives locales.

Organisation et enjeux de la votation

Cette élection est organisée par La Dépêche du Midi en partenariat avec le comité départemental de rugby. Les Trophées du rugby amateur 2026 reviennent pour souligner l'engouement et la réussite de la discipline dans notre région. C'est à travers la remise de nombreux prix que chaque rouage de la discipline sera célébré. Trois candidats ont été retenus par le jury pour concourir aux distinctions. Un seul d'entre eux, désigné grâce aux votes du public, deviendra le lauréat de ces trophées du rugby amateur version 2026. Le processus vise à valoriser le travail acharné et l'attachement des pratiquants amateurs.

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Gabin Combettes : du supporter au joueur d'exception

Gabin Combettes incarne le passage des tribunes au terrain pour US Saint-Antonin-Noble-Val. À 21 ans, ce jeune joueur aveyronnais installé à Saint-Antonin depuis son plus jeune âge a surpris le jury par sa nomination. Il avoue ne pas s'y attendre car il ne pratique le rugby que depuis deux ans et demi. Son parcours est atypique car il n'a jamais suivi d'école de rugby traditionnelle. Son histoire se résumait jusque-là à quelques expériences dans le football. Pourtant, le rugby lui trottait dans la tête car son père et son grand frère en avaient pratiqué. Le déclic viendra des copains lorsque le club reprend son indépendance. Après être devenu un supporter assidu, il finit par enfiler le maillot et accroche immédiatement.

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L'engagement humain de Manu Mailagui à Monclar

Manu Mailagui représente une histoire d'amitié et de reconnaissance avec l'Avenir monclarais. Ce troisième ligne de 36 ans, originaire de Wallis-et-Futuna et né en Nouvelle-Calédonie, a posé ses valises en métropole en 2008. Il s'est installé à Besançon avant une mutation professionnelle dans le Tarn-et-Garonne. Le hasard l'a conduit vers Monclar-de-Quercy où un logement disponible l'a embarqué dans l'aventure. Au départ réticent face au niveau de Régionale 3, il a été convaincu par Cédrick Raisséguier. Cet ancien gendarme a noué une relation de confiance et l'a aidé à trouver une maison. Manu n'oubliera jamais ce geste qui a fait venir sa famille. La disparition de Cédrick a vu les dirigeants et les proches prendre le relais pour soutenir le joueur.

Tanguy Bezombes et la tradition familiale à Lauzerte

Tanguy Bezombes, trois-quarts centre du LQPS, illustre l'attachement à un club où l'histoire familiale se confond avec celle du ballon ovale. À Lauzerte, ces histoires se transmettent de génération en génération. Tanguy est un enfant du club dont le père a été coprésident, l'oncle a effectué toute sa carrière, et le grand-père occupe toujours les fonctions de secrétaire. Après Valence d'Agen et deux saisons en espoirs, il aurait pu jouer à un niveau supérieur. Mais à 20 ans, il a choisi Lauzerte pour privilégier le plaisir et les copains. Cette décision guidée par une philosophie du rugby unique explique sa présence parmi les nominés. Il incarne un homme profondément attaché à ses couleurs et à sa passion pour l'archéologie.