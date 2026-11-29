Philippe Croizon a parrainé la première édition du Trophée Philippe Croizon lors du Cross Sud Ouest Hyper U le 28 novembre 2026 à Gujan-Mestras, favorisant l'inclusion sportive.

La première édition du Trophée Philippe Croizon s'est tenue samedi 28 novembre à midi au cours du 52e Cross " Sud Ouest Hyper U " organisé par Sud Ouest Solidarité et l'association Génération Inclusions sur la plaine des sports de Chante-Cigale à Gujan-Mestras. Cette épreuve de trois kilomètres, spécifiquement dédiée aux familles, visait à célébrer la résilience et à soutenir les personnes handicapées.

L'engagement de Philippe Croizon pour l'autonomie

Philippe Croizon, icône française de la dépense physique et de la détermination, a assuré le rôle de Parrain de cette initiative historique. Cet ancien distributeur d'énergie, qui a perdu tous ses membres lors d'un accident électrique survenu en 1994, a déclenché le départ des participants depuis son fauteuil roulant. Son objectif affiché est de transmettre sa passion pour le sport et de prouver que la volonté humaine peut surpasser les limitations corporelles.

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Impact concret pour les sportifs amputés

Les fonds récoltés lors de cette course de trois kilomètres seront intégralement reversés à l'association Génération Inclusions. Cette organisation intervient pour aider les personnes amputées à obtenir des prothèses sportives adaptées. L'accès à ce type d'équipement technique, comme les lames en carbone, est essentiel pour permettre la pratique d'activités physiques intenses et sécurisées.

Témoignage de Martin et inspiration directe

La rencontre avec Philippe Croizon a eu un impact significatif sur les participants, notamment Martin, un jeune de treize ans originaire de Poitou-Charentes. Amputé d'une jambe suite à une malformation dès sa naissance, Martin utilise désormais une prothèse sportive pour courir et a déjà participé à des courses comme le Ruban rose de cinq kilomètres à Bordeaux. Il considère Philippe Croizon comme une force majeure pour les personnes handicapées, citant notamment le franchissement de la Manche à la nage comme preuve d'une capacité accomplie bien au-delà des attentes.

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Une course sans classement mais avec du sens

Malgré la présence de plus de dix mille coureurs amateurs et professionnels lors de cet événement, le Trophée Philippe Croizon se distinguait par l'absence de classement officiel. La priorité était donnée à la participation collective et à l'inclusion, indépendamment de la situation physique de chacun. Philippe Croizon a encouragé cette démarche en prônant un mélange de résilience, de sport et d'humour pour aborder les défis quotidiens.

Cohésion sociale et soutien journalistique

Cet événement s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien à l'information locale et au lien social. Les abonnements et le soutien des lecteurs permettent de maintenir les vingt-cinq journalistes de la rédaction engagés dans la diffusion d'une information de qualité, fiable et complète. Cette édition 2026 du Cross " Sud Ouest Hyper U " a ainsi réussi à allier performance sportive et solidarité, offrant un moment fort pour la communauté de Gujan-Mestras.