Troisième évacuation d'un campement illicite à Cergy en trois mois

Cergy a connu sa troisième évacuation d'un campement illicite en trois mois à proximité de l'Axe majeur. Les habitants vivaient dans des conditions de sécurité et d'hygiène déplorables. L'agglomération rappelle qu'elle dispose de cinq aires d'accueil pour les gens du voyage.

Cergy a connu sa troisième évacuation d'un campement illicite en trois mois. Cette opération, menée mardi 11 février 2025, a eu lieu à proximité de l'Axe majeur, contrairement aux deux précédentes qui se sont déroulées sur la place des Linandes. Une soixantaine de cabanons de fortune, construits à partir de tôles, de planches de bois et de matériaux de récupération, étaient installés au niveau du rond-point du Tilleul.

Les habitants vivaient dans des conditions de sécurité et d'hygiène déplorables, souligne la préfecture du Val-d'Oise. Cette opération d'évacuation, menée en application d'un arrêté municipal, a été précédée d'un diagnostic social réalisé avec le soutien de la Protection Civile du Val-d'Oise. L'objectif était de recenser les besoins en matière d'hébergement et de proposer des solutions de prise en charge, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. La préfecture précise que ces actions sont toujours menées dans le respect du droit et de la dignité humaine, comme l'avait souligné le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, en 2024. \De son côté, l'agglomération de Cergy-Pontoise rappelle qu'elle dispose de cinq aires d'accueil pour les gens du voyage, pouvant accueillir jusqu'à 132 caravanes. Ces aires sont situées à Cergy, Osny, Jouy-le-Moutier, Saint-Ouen-l'Aumône et Pontoise. Pour organiser la vie sur chaque aire, l'agglomération a mis en place un règlement intérieur qui précise les conditions d'accès et d'occupation des aires, ainsi que les droits et les devoirs des usagers. La durée maximale de séjour sur une aire d'accueil est fixée à neuf mois, afin de correspondre aux obligations scolaires.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cergy Évacuation Campement Illicite Gens Du Voyage Sécurité Agglomération De Cergy-Pontoise

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

RC Auch : indomptables, les Lionnes décrochent un troisième succès bonifié d’affilée dans les PyrénéesLes féminines du RC Auch marchent sur l’eau en ce début d’année. En déplacement dans les Hautes-Pyrénées ce dimanche 26 janvier, les partenaires de la capitaine Martinez ont étrillé Argelès-Gazost (24-52) et signent une troisième victoire bonifiée d’affilée.

Lire la suite »

Rugby à 7 (Supersevens) : les UBB Sevens finalement troisième, le titre pour les Baabaas devant PauAprès avoir atteint pour la première fois les demi-finales, les UBB Sevens accrochent la troisième place en battant le Racing 92 (35-24). Pau a perdu une quatrième fois en finale, cette fois contre les Baabaas (21-19)

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »