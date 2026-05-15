La maison mère de SFR, le groupe Altice France, a prolongé jusqu'au 5 juin 2026 la période de négociations exclusives accordée à Orange, Bouygues Télécom et Iliad (Free) pour la cession de l'opérateur SFR. Elle devait initialement se terminer ce vendredi 15 mai. Les quatre opérateurs poursuivent leurs discussions constructives.

Trois semaines supplémentaires pour la vente de SFR . La maison mère de SFR , le groupe Altice France , prolonge jusqu'au 5 juin 2026 la période de négociations exclusives accordée à Orange , Bouygues Télécom et Iliad (Free) pour la cession de l'opérateur.

Elle devait initialement se terminer ce vendredi 15 mai. Les parties poursuivent leurs discussions constructives, ont précisé les quatre opérateurs dans un communiqué commun. SFR est à vendre pour 20,35 milliards d'euros. Selon le projet de rachat, Bouygues Télécom hériterait de 42 % des actifs de SFR, Free de 31 % et Orange de 27 %.

Cela comprend les clients particuliers, les infrastructures et les fréquences détenues par SFR. La clientèle professionnelle, ou B2B, de SFR serait reprise par Bouygues Télécom si le rachat est conclu. Le ministère de l'Économie avait assuré mi-avril dans un communiqué qu'il serait 'extrêmement vigilant quant à la préservation de l'emploi, à l'impact sur les prix des abonnements pour les consommateurs, ainsi qu'au maintien des investissements dans les réseaux'.

Si la vente aboutit – après la validation des autorités de la concurrence – le marché français repassera de quatre à trois principaux opérateurs





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