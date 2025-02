Trois policiers de la BAC nord blessés dans un accident à Marseille

Un accident de la route impliquant deux voitures de police et une voiture civile a blessé trois policiers de la BAC nord à Marseille. Le conducteur fautif, qui a effectué un demi-tour inopiné sur une route à double sens, a été interpellé.

Trois policiers de la brigade anticriminalité nord (BAC nord) ont été blessés dans un accident de la route ce jeudi à Marseille , a appris Le Figaro d’une source policière, confirmant une information de France 3. Le conducteur fautif, qui a provoqué la collision, a été interpellé. Selon cette source, les agents de la BAC, à bord de deux véhicules, étaient engagés dans une intervention à pleine vitesse le long du chemin du littoral, au niveau du 16e arrondissement de Marseille .

Ils se rendaient sur le port de la ville pour des faits de recel de vol. Alors qu’ils progressaient sur la départementale, ils sont entrés en collision avec une voiture qui effectuait un demi-tour sur des Zébras positionnés au niveau d’une courbe. Les policiers n’ont pas pu éviter le choc et ont percuté de plein fouet le véhicule qui faisait demi-tour. L’une des voitures de police a été projetée dans un fossé suite à la violence de l’impact. Les policiers blessés ont souffert de blessures au nez et au dos. Le conducteur de la voiture en tort a été rapidement interpellé et est désormais mis en cause pour des faits de «mise en danger de la vie d’autrui». Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de ce demi-tour inopiné





