Trois morts en montagne le week-end dernier, le PGHM de Chamonix rappelle les risques

Deux alpinistes et un skieur ont perdu la vie dans des accidents distincts aux abords du Mont-Blanc. Le commandant du PGHM de Chamonix intervient pour rappeler les consignes de sécurité et démonter certaines idées reçues sur les pratiques en haute montagne.

Le week-end a été particulièrement tragique aux abords du Mont-Blanc . Trois personnes ont en effet trouvé la mort samedi lors de deux accidents distincts. Le premier accident a eu lieu vers 06 heures du matin sur une paroi du Mont Maudit (4.465 m), l'arête Kuffner, qu'empruntaient en cordée un homme et une femme d'une trentaine d'années.

Une chute de pierres les a emportés sur 300 mètres et les secours, alertés par une autre cordée, n'ont pu que constater le décès de ces deux alpinistes originaires de la région. Un skieur de 56 ans, habitant lui aussi la région, est également décédé après le dévissage d'une plaque de neige, sur l'éperon de la Brenva (4.100 m), sur la face sud du Mont-Blanc côté italien.

En coordination avec les secours italiens, c'est le PGHM de Chamonix qui a mené les opérations de secours. Face à ces drames, nous avons demandé à un commandant du PGHM de Chamonix de réagir à quelques idées reçues sur les risques en montagne. Il rappelle que les conditions peuvent changer très rapidement et que l'expérience ne met pas à l'abri d'un accident. Il insiste sur l'importance de vérifier la météo, d'emporter l'équipement adapté et de ne jamais sous-estimer la montagne.

Ces accidents surviennent alors que la période estivale attire de nombreux randonneurs, alpinistes et skieurs sur les glaciers et les parois du massif du Mont-Blanc. Les autorités rappellent régulièrement les consignes de sécurité, mais certains pratiquants, souvent locaux, prennent parfois des risques calculés qui peuvent tourner au drame. La chute de pierres est un risque aléatoire difficile à prévoir, tout comme le dévissage de plaques de neige sur les glaciers, même tard dans la saison.

Le commandant du PGHM souligne que chaque accident est unique et que les causes sont multiples : fatigue, sous-estimation des conditions, matériel inadapté ou simple malchance. Il déplore que malgré les campagnes de prévention, des accidents mortels continuent de se produire chaque année. La montagne exige humilité et préparation constante. Ces trois décès en un seul week-end illustrent la dangerosité persistante de l'activité en haute montagne, y compris pour des personnes connaissant bien le terrain.

Les secours, bien qu'expérimentés, ne peuvent pas toujours éviter le pire lorsqu'ils sont alertés trop tard ou lorsque les conditions d'intervention sont extrêmes. La coopération transfrontalière avec l'Italie a permis une réponse rapide, mais n'a malheureusement pas pu sauver ces vies. Ces événements rappellent que le Mont-Blanc, souvent considéré comme une montagne emblématique mais accessible, reste un terrain exigeant où le respect des éléments naturels est primordial.

La communauté montagne est une nouvelle fois en deuil, et ces drames interrogent sur les pratiques et la sécurité dans l'un des sites les plus fréquentés des Alpes





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