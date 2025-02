Trois Mortes dans Deux Avalanches en Savoie ce Samedi

La préfecture de Savoie appelle à la plus grande prudence après que trois personnes soient mortes dans deux avalanches survenues dans le département ce samedi 15 février. Deux randonneurs sont décédés dans une avalanche sur la commune de Bonneval-sur-Arc, tandis qu'une autre avalanche a tué une skieuse de 30 ans et blessé deux autres personnes dans le massif de Belledonne.

Selon le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, les deux victimes, qui étaient des randonneurs, étaient accompagnées de trois camarades de montée. Au moment de l'accident, le groupe se trouvait sous la chapelle Notre-Dame-de-Toute-Prudence et se dirigeait au col des Fours. Les rescapés de l'avalanche ont été pris en charge au centre médical de la station de Val d'Isère, en état de choc. Leurs identités n'ont pas été précisées. Plus tôt dans la journée, vers midi, toujours dans le département, une première avalanche a tué une randonneuse à ski française de 30 ans et blessé grièvement deux de ses compagnons dans le massif de Belledonne sur la commune d'Arvillard. Le groupe a été surpris alors qu'il faisait l'ascension des Grands Moulins qui culmine à 2.495 mètres d'altitude. 'C'est un autre groupe de randonneurs, à proximité, qui a donné l'alerte. Deux CRS et un médecin ont été dépêchés sur place en hélicoptère, appuyés par les pompiers des Pays de Savoie. La défunte était âgée de 30 ans. Les deux blessés graves, dont la nature des blessures et l'âge n'ont pas été précisés, ont été respectivement pris en charge à l'hôpital à Grenoble et à Chambéry. Le risque avalanche était de 3 sur 5 dans le secteur. Le parquet de Chambéry a ouvert une enquête en recherches des causes de la mort. Selon une source proche de l’enquête, l’avalanche a 'probablement été déclenchée par un skieur'. Il y a une dizaine de jours, dans le département voisin de la Haute-Savoie, un guide de haute montagne de 60 ans a été retrouvé mort enseveli sous une avalanche, hors piste, en vallée de Chamonix. Ces nouveaux décès samedi portent à 11 le nombre de personnes qui ont péri dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours de ces trois dernières semaines. Depuis le début de la saison hivernale, ce bilan monte à 13 personnes décédées selon la préfecture de Savoie.





