Trois manifestations contre la vie chère autorisées dans le Morbihan le 31 octobre 2026

La préfecture du Morbihan autorise trois manifestations contre la vie chère le 31 octobre 2026 à Groix, Lanester et Vannes, hors des parcours tout rassemblement est interdit.

La préfecture du Morbihan a autorisé trois manifestations sociales contre la vie chère pour le samedi 31 octobre 2026. Ces rassemblements se tiendront sur l'île de Groix, à Lanester et à Vannes, dans le cadre de l'acte 3 de la mobilisation contre la vie chère.

En dehors des trois parcours autorisés, tout rassemblement sera interdit par la préfecture, qu'il soit statique, en mouvement, assis ou debout.

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Un dispositif de sécurité renforcé à Vannes

Le préfet Michaël Galy a détaillé les mesures prévues pour encadrer ces manifestations dans le Morbihan. Il a indiqué que l'esplanade devant la mairie de Vannes serait sanctuarisée avec une présence humaine et des barrières.

À Lorient, le même dispositif que celui déployé le 24 octobre sera mis en place afin de protéger le commissariat, la sous-préfecture et la mairie d'éventuelles dégradations, selon les propos du préfet.

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Le bilan du 24 octobre jugé satisfaisant

Le préfet Michaël Galy a dressé un bilan positif de la mobilisation du samedi 24 octobre. Il a souligné qu'aucun blessé, aucune violence et aucun envahissement de la route nationale n'avaient été déplorés ce jour-là.

Selon lui, le dispositif tactique mis en place a apporté les résultats attendus. Il a également constaté que des parcours avaient pu être maintenus pour cette mobilisation.

Ces éléments ont conduit la préfecture du Morbihan à autoriser trois nouveaux parcours pour l'acte 3 de la mobilisation contre la vie chère, prévu le 31 octobre 2026.

Trois parcours encadrés dans le Morbihan

Les trois manifestations autorisées se dérouleront sur l'île de Groix, à Lanester et à Vannes. Elles s'inscrivent dans le mouvement social contre la vie chère qui se poursuit sur l'ensemble du territoire.

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La préfecture a précisé que toute forme de rassemblement en dehors de ces parcours serait interdite, qu'il soit statique ou en mouvement, assis ou debout. Ce cadre vise à encadrer les déplacements des manifestants et à limiter les risques de débordements.

Le dispositif prévu à Vannes et à Lorient répond à la même logique de sécurisation que celle appliquée lors de la journée du 24 octobre, dont le bilan avait été jugé satisfaisant par les autorités.