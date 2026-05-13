Trois jours en Vaucluse

Explorez la riche, contrastée et surprenante vallée du Rhône et ses villages pittoresques en un seul itinéraire en 3 jours grâce à notre guide aux escapades simples et accessibles. Le Vaucluse concentre toute la palette provençale et abrite un patrimoine culturel exceptionnel. Croyez-nous, il en vaut vraiment la peine !

Trois jours pour embrasser tout un territoire ? L'idée peut sembler ambitieuse tant le Vaucluse se révèle riche, contrasté et surprenant. Après deux premiers volets consacrés au Luberon et au Pays des Sorgues, puis à Avignon et au nord du département, il était temps de réunir ces itinéraires en une seule échappée.

Cette édition 2026 trace un parcours dense, des paysages d'ocre aux portes de la vallée du Rhône, sillonnant entre L'Isle-sur-la-Sorgue, Gordes, Lourmarin, Avignon, Carpentras, Orange, Vaison-la-Romaine... Car le Vaucluse concentre, à lui seul, toute la palette provençale. Avec Avignon comme point d'ancrage et cœur battant culturel. Dominée par le majestueux Palais des Papes et connue pour son célèbre Pont, elle incarne un patrimoine exceptionnel.

Ville d'histoire mais aussi de création, elle vibre chaque été au rythme du Festival d'Avignon, qui transforme la cité en scène à ciel ouvert. Culture, histoire, gastronomie et vin Autour de ce cœur culturel, le territoire s'élève et s'étend. Le Mont Ventoux domine l'horizon, sentinelle minérale veillant sur les plaines et les vignobles.

Plus au sud, les reliefs du Luberon répondent aux terres fertiles, les champs de lavande ondolent sous le mistral, les vignes dessinaient les paysages et les oliviers racontent une histoire millénaire. Le Vaucluse est aussi une terre de gastronomie et de vins. Les appellations des côtes-du-rhône y côtoient une grande diversité de produits du terroir : fraises printanières, cerises gorgées de soleil, figues sucrées, melons et abricots d'été.

Une cuisine de season, simple et généreuse, qui s'exprime autant sur les étals des marchés que sur les meilleures tables de Provence. Fidèle à l'esprit de notre collection 'Trois jours en...

', ce guide propose des escapades simples, accessibles, pensées pour s'accorder une parenthèse sans quitter la région. Marcher, pédaler, flâner, visiter, goûter, dormir… En 32 pages, nous avons rassemblé une sélection d'expériences pour composer votre séjour selon vos envies : incontournables ou plus confidentiels, en famille ou entre amis, au fil de l'eau ou au sommet du département. Trois jours, ce n'est pas beaucoup, bien sûr. Mais c'est suffisant pour changer d'air, ralentir, regarder autrement ce qui nous entoure.

Suffisant pour se laisser surprendre par une lumière, un parfum, une rencontre. Suffisant, enfin, pour se rappeler que nous vivons dans l'une des plus belles régions de France et que ce décor de carte postale est, tout simplement, le nôtre. Alors, laissez-vous guider. Prenez le temps. Et bon voyage en Provence





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