Trois Hommes interpellés pour une série de vols en Dordogne et Gironde

Trois hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue après une série de vols de matériel agricole, de pièces automobiles et d'autres objets dans plusieurs communes de la Dordogne et de la Gironde. Les suspects, âgés de 17, 20 et 24 ans, ont été appréhendés par les gendarmes après une alerte d'un agriculteur qui les a surpris dans son hangar. Le matériel volé était destiné à être revendu à un ferrailleur local.

Jeudi 6 février, un agriculteur de Lamonzie-Saint-Martin, près de Bergerac ( Dordogne ), a donné l'alerte après avoir surpris trois hommes tentant de voler du matériel dans son hangar. Les gendarmes, dépêchés sur les lieux, ont immédiatement lancé un dispositif d'interception.

Vers 23 heures le même jour, l'un des suspects, âgé de 20 ans, a été interpellé en flagrant délit près d'une entreprise de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt par les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig) de Bergerac. Des plaques d'égout et d'autres objets ont été retrouvés dans sa remorque. Les deux autres suspects, âgés de 17 et 24 ans, ont été arrêtés et placés en garde à vue jeudi 13 février par les gendarmes de la brigade de Sigoulès. Après des vérifications, ils ont reconnu avoir commis des vols dans les communes du Périgord et de Gironde, à savoir Gensac, Pessac-sur-Dordogne, Lamonzie-Saint-Martin, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Gardonne et Pineuilh, depuis le début du mois de février. Selon les gendarmes, le but était de revendre le matériel volé, composé principalement de matériel agricole, de pots d'échappement, de disques de frein, de jantes, de plaques d'égout et de vannes d'eau, à un ferrailleur local. Les deux suspects majeurs comparaîtront devant le tribunal de Bergerac le 11 juin pour répondre des faits (l'un en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Le mineur sera convoqué devant le juge des enfants le 10 avril





