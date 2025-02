Trois Étudiantes Infirmières S'Engagent dans un Stage Humanitaire à Zanzibar

Trois jeunes femmes de l'IFMS du Lot se rendent à Zanzibar pour un stage humanitaire de quatre semaines.

Victoria Dalle, Ilona Mombru et Manon Devos, trois étudiantes infirmières en deuxième année à l' IFMS du Lot, à Cahors, vivent une expérience unique. Le 12 avril, elles s'envoleront pour l'archipel de Zanzibar , en Tanzanie, pour un stage de quatre semaines dans l'hôpital de Stone town. Victoria travaillera à la maternité, Ilona aux urgences et en pédiatrie, tandis que Manon se concentrera sur la médecine pédiatrique.

Ce projet, né d'un désir de sortir de leur zone de confort et d'apporter leur aide, a été mûri pendant plusieurs mois. \Les jeunes femmes ont dû monter un dossier pour l'IFMS, revoir leur anglais et s'occuper des démarches administratives (vaccins, papiers, billets d'avion). L'annonce du voyage à leurs familles a été accueillie avec des inquiétudes, mais aussi avec de la fierté. Pour financer leur aventure, elles ont ouvert une cagnotte Leetchi et réfléchissent à apporter des dons en argent ou en nature à des structures médicales et des orphelinats sur place. \Avant de prendre l'avion, elles devront contacter des orphelinats pour connaître leurs besoins et faire leurs valises, en transportant du matériel médical, des médicaments et des fournitures scolaires. À leur retour, elles ont l'intention de partager leur expérience avec les autres étudiants de l'IFMS. Elles s'inspirent d'étudiants ayant déjà effectué des stages humanitaires à Zanzibar et espèrent que leur initiative inspirera d'autres jeunes à s'engager





Stage Humanitaire Zanzibar Infirmières IFMS Santé Internationale Engagement

