Trois Enseignantes Agressées par la Mère d'un Élève à Givors

Trois enseignantes d'une école maternelle à Givors ont été agressées par la mère d'un élève, une victime ayant été étranglée. La suspecte a été interpellée par la police. Le maire de Givors condamne fermement cet acte de violence et apporte son soutien aux équipes éducatives.

Trois enseignantes de l'école maternelle Édouard-Herriot de Givors (Rhône) ont été victimes d'une agression par la mère d'un élève, jeudi 13 février, a appris BFM Lyon, confirmant une information d'Actu Lyon. Une des victimes a été étranglée. La suspecte a été interpellée par la police nationale, qui a été prévenue rapidement par un témoin de la scène, précise la mairie de Givors à notre antenne. Selon le rectorat, les trois enseignantes ont décidé de porter plainte.

Les faits se sont produits à midi, pendant le temps scolaire. À l'origine, un échange était prévu entre cette femme et une enseignante. Il a commencé à l'intérieur de l'école pour se terminer à l'extérieur sur une vive altercation. Les raisons précises de ce différend restent inconnues à ce stade. Deux versions sont en opposition, dont une met en avant le comportement de l'enfant. « Je condamne fermement cette violence », a déclaré le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba. « Les écoles sont des lieux d'éducation, d'émancipation et de dialogue, qui ne doivent laisser aucune place à la violence. » L'élu apporte son soutien aux équipes éducatives de l'école Édouard-Herriot, qui accomplissent un travail quotidien pour nos enfants et faire vivre la fraternité dans notre ville. La ville a mobilisé la police municipale pour sécuriser l'école et les alentours. Selon le maire, l'intervention des agents a permis « de ramener l'ordre et le calme ».Depuis les faits, les équipes de la police municipale sécurisent les entrées et les sorties de l'école, relate la municipalité, dont des agents ont rencontré jeudi les équipes éducatives. Selon le rectorat, « des conseillers pédagogiques et des psychologues de l'éducation nationale » ont été dépêchés dans la soirée ainsi que ce vendredi matin





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AGREESSION VIOLENCE ECOLE GIVORS MÈRE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trois matches, trois victoires : le Rugby Quercy féminin a brilléLe RQF (Rugby Quercy Féminin) a brillé sur tous les terrains ce week-end, avec des performances remarquables de ses équipes cadettes et son équipe séniores.

Lire la suite »

Six Élèves à la Rue : Des Enseignantes S'Organisent en Seine-Saint-DenisDans le XIXe arrondissement de Paris, six enseignantes ont décidé d'aider six élèves du lycée qui se retrouvent sans abri. Elles se mobilisent pour trouver un logement temporaire et un soutien auprès des associations et des donateurs.

Lire la suite »

Abigail et Brittany: Des Jumelles Siameses EnseignantesAbigail et Brittany, des jumelles siamoises de 27 ans célèbres pour leur particularité physique, ont réussi à devenir des enseignantes à l'Université de Bethel dans le Minnesota. Malgré leur condition unique, elles ont obtenu leur permis de conduire et conduisent ensemble, l'une à gauche et l'autre à droite. Leur vidéo en classe fait le tour d'internet, inspirant le monde par leur détermination.

Lire la suite »

Suspect Mis en Examen après la Mort d'un Homme à GivorsDeux jours après la mort d'un homme à Givors, le suspect s'est rendu au commissariat et a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen du chef d'homicide et placé en détention provisoire. Une marche blanche a été organisée en l'honneur de la victime, Samet Bozkurt.

Lire la suite »

Trois camarades l'accusent d'agressions sexuelles : un étudiant en école de commerce jugé à LilleUn ancien étudiant en école de commerce à Lille (Nord), âgé de 20 ans, est accusé par trois jeunes femmes d'agressions sexuelles entre 2023 et 2024. Récit.

Lire la suite »

Trois élèves de l'école Notre-Dame de Orange récompensées pour leur passion de la lectureDans le cadre de l'événement Les Petits Champions de la lecture, trois élèves de l'école Notre-Dame à Orange ont été récompensées pour leur talent de lecteurs.

Lire la suite »