Trois Derbies Enflammés dans l'Ariège Ce Week-end

L'Ariège s'apprête à vivre une fin de semaine riche en émotions avec trois derbies locaux passionnants. Limoux, La Barguillère, CA Prat et Hers Pyrénées Cathares, ainsi que US Castelnau-Bastide et RC Mazères s'affronteront dans des rencontres qui déchiffreront les forces en présence et détermineront les futures dominantes du championnat.

Ce week-end, les terrains de rugby de l' Ariège s'embraseront pour deux derbies locaux intenses. Le premier verra l'affrontement entre RC Limoux et AS La Barguillère . Les Audois, actuellement co-leaders du classement avec Hers Pyrénées Cathares , sont dans une forme exceptionnelle et ne laisseront aucune chance à leurs adversaires. Le déplacement de La Barguillère à Limoux s'annonce particulièrement périlleux.

À Saint-Pierre-de-Rivière, les Verts et Blancs avaient remporté la victoire, et les joueurs de La Barguillère auront à cœur de prendre leur revanche. La compétition pour la troisième place est également très serrée, avec Roudière et son équipe de La Barguillère engagés dans une lutte acharnée avec Villenouvelle. Le duo Ramos-Anné sera crucial pour le succès de La Barguillère, et le point défensif devra être solide. L'USCB et Villenouvelle ont déjà démontré la faiblesse de la défense de La Barguillère.Dans l'autre derby, CA Prat accueillera Hers Pyrénées Cathares. Après une victoire écrasante contre Haut-Salat/Castillon la semaine précédente, Hers Pyrénées Cathares devra reprendre son élan après un dimanche dernier sans match. La confiance est placée dans le n°8 Rodrigues qui, accompagné du duo Danjou-Audouy pour la distribution, devra mener son équipe à la victoire. Les Pratéens ont connu une période de flottement, laissant le derby à l'USCB face à l'équipe de Vielles. Cependant, les joueurs de Prat ne doivent pas sous-estimer l'adversaire, sillä Lagarde et ses coéquipiers possèdent une variété d'atouts. Charrin, un marqueur régulier, Duroux en deuxième ligne, Lubert en troisième ligne et Legrand à l'aile, tous sous les ordres du centre Lagarde, formeront une équipe redoutable.Le dernier derby de la journée opposera US Castelnau-Bastide à RC Mazères. Cette rencontre, qui oppose le 6e au 5e du classement, est une bataille pour les places d'honneur, les deux équipes étant séparées par un seul point. Mazères, après sa défaite face à Limoux la semaine précédente, cherchera à se relancer, sous la direction du capitaine Becourt. Marrot assurera la stabilité de la formation et Figue utilisera sa vitesse pour déstabiliser la défense adverse. Les locaux de Castelnau-Bastide ne veulent pas subir une troisième défaite consécutive à domicile face à Limoux et Hers Pyrénées Cathares. Ils viseront même le doublé après leur succès lors du match aller. Lazerges, le meneur de jeu, dirigera l'attaque avec l'aide de Brugnara, reconverti en deuxième ligne, et Jaen, qui apportera son jeu aérien. Le centre Mirouze servira de pivot offensif. Attention, Mazères possède déjà trois victoires sur terrain adverse et ne sera pas une équipe facile à vaincre





Rugby Derbies Limoux La Barguillère CA Prat Hers Pyrénées Cathares US Castelnau-Bastide RC Mazères Ariège

