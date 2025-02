Trois changements pour Montauban face à Provence Rugby

Le staff montanais opte pour trois changements dans son équipe pour affronter Provence Rugby lors de la prochaine rencontre à domicile, ce jeudi soir. Yann Brethous, historique flanker du club, devrait battre un record lors de son entrée en jeu, tandis que d'autres joueurs intègrent le groupe de départ pour cette rencontre importante.

Staff montois a procédé à trois changements dans le quinze victorieux à Biarritz pour la réception de Provence Rugby , ce jeudi (21 heures). Remplaçant au coup d’envoi, Yann Brethous connaîtra sa 337e apparition lors de son entrée en jeu. Yann Brethous ne débutera pas la rencontre face à Provence Rugby , ce jeudi (21 heures).

Si l’historique flanker devrait battre le record de Julien Tastet lors de son entrée en jeu, à l’occasion de sa 337e cape avec les jaune et noir, le staff montois a choisi de faire confiance au pack dominateur et victorieux à Biarritz, le 6 février (0-26). Seul changement contraint, la sélection d’Ioane Iashagashvili avec la Géorgie entraîne le retour d’Aurélien Lafforgue parmi les titulaires, aux côtés de Nicolas Garrault et de Raphaël Robic – repositionné en 8 – en troisième ligne.Le pilier portugais, libéré par sa sélection, a fait son retour à l’entraînement et postule pour la réception d’Aix, jeudi 13 février (21 heures). Contrairement à Durand, Faleafa et Even, toujours blessés.À la charnière, Willie Du Plessis retrouve son poste d’ouvreur et le capitanat, en compagnie de Christophe Loustalot, qui enchaîne à la mêlée. Enfin, Pierre Sayerse réintègre le triangle arrière, en lieu et place d’Alexandre De Nardi. Le trois-quarts prêté par Montpellier sort du groupe, tout comme Martin Villar, Mathis Bats et Iashagashvili, alors que Thomas Bultel, Anthony Alvès et Baptiste Grulovic prendront place sur le banc.





RUGBY MONTAUBAN PROVENCE CHANGEMENTS EQUIPE

