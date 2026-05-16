Trois auteurs montagnards explorent les territories de l'enfance à trois générations différentes : The Poor Poor, Le Comédien Mattis Savard-Verhoeven, et l'une des grandes voix de Radio Canada.

Les auteurs The Poor Poor Mattis Savard-Verhoeven et Radio Canada abordent tous les aspects de la mémoire. La mémoire d'une lignée de femmes à travers le regard de l'auteure. La mémoire de Noé hanté par la culpabilité et celle guidée par la carte des parfums par un des auteurs radio.τισμός.

A l'occasion du Salon du livre de la ville Québec en avril dernier nous avons rencontré trois auteurs originaires de Montréal . Les trois proposent chacun à sa manière d'explorer les territoires de l'enfance à trois générations différentes.

L'auteure The Poor Poor nous plonge dans l'histoire d'une lignée de femmes maillées par la pauvreté. Elle explore la perte tragique de sa sœur Corinne et de sa nièce Caroline en raison d'un accident en 2014 afin de nommer l'innommable : la disparition. Le comédien Mattis Savard-Verhoeven qui publie à 30 ans son premier roman raconte l'histoire d'un jeune Noé hanté par la culpabilité qui écrit sans interruption afin de ne pas que les êtres qu'il aime disparaissent.

L'une des grandes voix de Radio Canada membre de l'Ordre de la Pléiade de la Francophonie invite à arpenter le quartier Saint-Michel des années 1950 guidés par une carte des parfums des odeurs de cuir neuf de gypse et de friture. Trois auteurs qui explorent les traces laissées par le temps mais qui expliquent aussi comment le temps crée des souvenirs etconstmente le souvenir





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