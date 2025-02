Trois Artistes à la Rencontre: Vilain, Milleville et Fresquet

Exposition de trois artistes locaux à Graulhet : Pierre Vilain, Mike Milleville et Sylvie Fresquet. Découvrez leurs démarches artistiques uniques allant de la poterie à l'abstraction picturale et de l'expérimentation à l'expression personnelle.

Pierre Vilain a découvert la poterie il y a sept ans après sa retraite. Ancien plasticien, il a exploré une nouvelle dimension et trouve son inspiration dans l'univers océanique et végétal. Il présente des pièces en argile cuite, blanches, ornées de motifs nautiques et agrémentées d'anciennes lettres grecques ou de l'alphabet méditerranéen. Ses créations, à la fois épurées et empreintes d'histoire, jouent sur la finesse des formes et la richesse des symboles.

Mike Milleville, artiste incontournable de Graulhet, peint depuis toujours et a été formé par Geneviève Ribes. Au fil des ans, il s'est tourné vers l'abstraction, développant des techniques innovantes comme le pouring (peinture coulée) et la composition inversée. Ses œuvres prennent vie sur divers supports tels que le verre acrylique et le plastique transparent, jouant sur les effets de lumière et de transparence. Son travail, entre fluidité et contraste, invite à une immersion sensorielle où la couleur devient mouvement.Sylvie Fresquet, originaire de Graulhet et ancienne enseignante, s'est tournée vers l'art pictural il y a huit ans. Ses œuvres explorent une grande diversité de thèmes et de techniques. Elle utilise l'acrylique, le fusain, l'huile et le crayon sur différents supports pour aboutir aux créations exposées. Son approche artistique, entre expérimentation et recherche esthétique, traduit un besoin d'expression personnelle nourri par une curiosité constante. Venez à leur rencontre, partagez un moment d'échange et plongez dans leur univers artistique. Cette exposition est une occasion unique de découvrir trois démarches singulières où tradition et modernité se croisent pour offrir une expérience visuelle riche et inspirante.





