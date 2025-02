Trois Ans de Prison pour Tentative de Chantage à la Famille Schumacher

Un homme a été condamné pour avoir tenté de faire chanter la famille de Michael Schumacher en menaçant de publier des photos et vidéos de l'ancien pilote de Formule 1.

Un homme de 53 ans a été condamné à trois ans de prison ferme en Allemagne pour avoir tenté de faire chanter la famille de Michael Schumacher en menaçant de publier des photos et vidéos de l'ancien champion de Formule 1. L'accusé principal, Yilmaz T., exigeait 15 millions d'euros en échange du silence. Il comptait diffuser les images sur le darknet, la partie obscure d'internet.

Son fils, Daniel, a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir aidé à envoyer les données à partir d'une adresse e-mail non traçable. Un troisième homme, un ancien agent de sécurité de la famille Schumacher, a également été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il avait vendu les photos et vidéos à Yilmaz T., qu'il aurait copiées sans autorisation pendant son travail pour la famille du pilote. Le père et le fils ont reconnu leurs faits et présenté leurs excuses lors du procès. L'ancien agent de sécurité a nié toute implication. Les trois hommes avaient déjà des antécédents judiciaires.





