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Trois agents de l'ONF en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie de Ribaute

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Trois agents de l'ONF en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie de Ribaute
ONFIncendie De RibauteGarde À Vue
📆6/3/2026 1:27 PM
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Trois agents de l'Office national des forêts (ONF) sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribaute, qui a parcouru 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025.

Trois agents de l' ONF en garde à vue dans l' enquête sur l'incendie de Ribaute (Aude) en août 2025. Trois agents de l'Office national des forêts ( ONF ) sont en garde à vue dans le cadre de l' enquête visant à établir les causes de l'incendie de Ribaute, qui a parcouru 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025, selon une source proche de l' enquête .

A ce stade, il s'agit d'une hypothèse de travail, a précisé à l'AFP cette source confirmant une information de France 3 Occitanie. Dans un communiqué, le procureur de la République de Montpellier, Thierry Lescouarc'h, a affirmé que trois personnes, sont depuis hier (mardi) matin, placées en garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte le 13 août 2025 à la suite du déclenchement de l'incendie le 5 août.

Ces gardes à vue ont été prolongées, a précisé mercredi à la mi-journée le procureur, sans indiquer la fonction ou l'appartenance à l'ONF des personnes interrogées, précisant que les auditions portaient sur d'éventuelles infractions de destructions involontaires par incendie. De son côté, l'ONF souligne que ces agents ont été placés en garde à vue à titre personnel, dans une déclaration à l'AFP.

L'ONF n'étant pas mis en cause, nous n'avons pas accès au dossier et nous n'avons donc absolument pas connaissance des motifs ayant conduit le procureur à décider d'une telle mesure, ni des faits susceptibles d'être reprochés à nos agents, a souligné l'Office, dans un message à l'AFP. Selon la source proche de l'enquête, il s'agit de confirmer ou d'infirmer le fait que les agents peuvent être impliqués dans le départ de feu, tandis qu'une autre source proche a évoqué des soupçons de négligence pesant sur les trois fonctionnaires.

D'après le journal Midi Libre, les enquêteurs cherchent à établir si une cigarette jetée par la fenêtre d'une voiture de patrouille de l'ONF pourrait être à l'origine de l'incendie. Compte tenu de l'ampleur de cet incendie et de ses conséquences humaines et environnementales, l'ONF reste particulièrement attentif à la suite de cette procédure et se tient à la disposition de la justice pour contribuer à la manifestation de la vérité, a par ailleurs souligné l'ONF.

L'incendie de Ribaute, déclenché le 5 août 2025, a parcouru 17.000 hectares, en brûlant plus de 11.000, avant d'être éteint le 28, après trois semaines d'action des pompiers

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