Trois agents de l'ONF en garde à vue dans l'enquête sur l'incendie de Ribaute (Aude) en août 2025

Dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Ribaute qui a ravagé 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025, trois agents de l'Office national des forêts (ONF) ont été placés en garde à vue. Selon une source proche de l'enquête, cette mesure fait partie d'une hypothèse de travail pour déterminer si les agents sont impliqués dans le départ de feu.

Dans le cadre de l' enquête sur l'incendie de Ribaute qui a ravagé 17.000 hectares dans le massif des Corbières en août 2025, trois agents de l'Office national des forêts (ONF) ont été placés en garde à vue .

Selon une source proche de l'enquête, cette mesure fait partie d'une hypothèse de travail pour déterminer si les agents sont impliqués dans le départ de feu. Le procureur de la République de Montpellier a confirmé ces gardes à vue dans un communiqué, précisant que les auditions portent sur d'éventuelles infractions de destructions involontaires par incendie.

L'ONF a souligné que ces agents ont été placés en garde à vue à titre personnel, et a exprimé son intention de collaborer avec la justice pour faire toute la lumière sur cette affaire. L'incendie de Ribaute a été déclenché le 5 août 2025 et a été éteint le 28 août après trois semaines d'action des pompiers





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