Tristan Barroso : « Je crois que vous allez me voir pas mal dans le Sud-Ouest »

Le jeune torero français Tristan Barroso s'apprête à vivre son alternative à Arles le 19 avril, après deux reports. Il évoque son parcours, ses inspirations et ses ambitions.

Le jeune torero français Tristan Barroso , originaire du Landes, est sur le point de vivre un moment décisif dans sa carrière : son alternative, initialement prévue à Dax en août 2022 puis à Saragosse en 2023, aura finalement lieu le samedi 19 avril à Arles lors de la Feria de Pâques. À 19 ans, Barroso recevra les trastos des mains de son parrain d'alternative, Sébastien Castella , avec Clemente comme témoin. Il a accepté de se confier quelques semaines avant cet événement important.

Après deux reports dus à une blessure, Tristan Barroso a retrouvé sa pleine forme et est impatient de commencer sa saison. Il envisage de se préparer en Amérique, notamment au Mexique, avant d'affronter ses premiers toros en tant que matador à Arles. L'alternative à Arles représente une étape importante pour Barroso, qui a toujours admiré cette arène pour son histoire et sa beauté. Il considère ce cartel 100% français comme un honneur et une opportunité de montrer le talent des toreros français. Le torero français reconnaît le lien particulier qu'il a avec les toros d'El Parralejo, qui lui avaient causé un problème lors de sa première tentative d'alternative. Il préfère se concentrer sur son avenir et l'opportunité de se présenter devant un public français enthousiaste. Barroso ne se compare pas aux grands maîtres de l'art taurin, mais il cite Manzanares père, Julio Robles et El Yiyo comme des références. Parmi les toreros contemporains, il admire Morante, Talavante et Castella. Il est confiant et serein face à cette étape importante de sa carrière, après avoir attendu avec impatience ce moment pendant si longtemps





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Taurin Torero Arles Alternative Tristan Barroso Sébastien Castella Clemente France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le brouillard s'installe dans le Sud-Ouest, le soleil se montre dans le SudLe brouillard s'est installé dans le quart Sud-Ouest de la France ce vendredi matin, nécessitant une grande prudence aux automobilistes. La visibilité est réduite localement. Dans la journée, la grisaille pourrait persister au sud de la Garonne, tandis que le soleil fera de belles apparitions dans le sud et en Bretagne. Des gelées sont de nouveau généralisées sur la majeure partie du pays.

Lire la suite »

Météo : le Sud-Ouest se réveille dans le brouillard, givrant localement, ce vendredi matinLe brouillard est épais dans le quart sud-ouest, ce vendredi matin, rendant localement la visibilité faible. Du soleil est annoncé dans la journée.

Lire la suite »

Sud Ouest Recrute des Correspondants de Presse locauxLe journal Sud Ouest recherche des personnes souhaitant couvrir l'actualité locale des communes de Mareuil-en-Périgord, La Rochebeaucourt-et-Argentine, La Tour-Blanche-Cercles, Rudeau-Ladosse, Saint-Crépin-de-Richemont, Sainte-Croix-de-Mareuil et Saint-Félix-de-Bourdeilles. Les candidats doivent maîtriser l'écriture, la photo, Internet et les outils informatiques de base. Cette activité complémentaire est ouverte aux travailleurs détachés disponibles pour couvrir les événements locaux importants. Les candidatures doivent inclure un CV et une lettre de motivation à envoyer à perigueuxsudouest.fr.

Lire la suite »

22 Offres d'Emploi à pourvoir Rapidement dans le Sud-OuestEn partenariat avec les Pôles Emploi de Langon et Marmande, découvrez 22 offres d'emploi à pourvoir rapidement dans plusieurs communes des départements de la Gironde (33) et du Lot-et-Garonne (47). Des postes variés s'offrent à vous, de l'animateur vélo à l'opérateur de production en passant par le carrossier, l'ambulancier et le conducteur d'installation prépa terre.

Lire la suite »

Séisme de magnitude 6,8 dans le sud-ouest du JaponUn séisme de magnitude 6,8 a frappé le sud-ouest du Japon lundi soir, provoquant de petits tsunamis qui n'ont causé que des dégâts mineurs.

Lire la suite »

Éleveurs du Sud-Ouest se Préparent au Salon International de l’AgricultureDes éleveurs de la race blonde d'Aquitaine du Sud-Ouest se sont rassemblés au marché aux bestiaux de Boé pour un concours de sélection avant le prochain Salon International de l’Agriculture à Paris.

Lire la suite »