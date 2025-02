Tricolore Triomphant en Vitesse par Equipes aux Championnats d'Europe de Cyclisme

L'équipe française de vitesse par équipes, composée de Sébastien Vigier, Timmy Gillion et Rayan Helal, a remporté une victoire éclatante lors de la première journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Zolder.

Sébastien Vigier, Timmy Gillion et Rayan Helal, pensionnaire du Salon Cyclosport, ont remporté le titre européen de vitesse par équipes lors de la première journée des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, mercredi à Zolder. Après des Jeux olympiques et des Championnats du monde décevants l'année dernière, le sprint français a amorcé sa reconstruction du bon pied avec ce deuxième sacre européen dans cette épreuve après 2017.

Satisfaction supplémentaire, ils ont dominé les Pays-Bas et le grand Harrie Lavreysen en finale, après avoir été systématiquement battus par les coureurs hollandais ces dernières années. Rien d'autre lors de cette première journée, Lavreysen, qui compte 12 titres européens, cinq médailles d'or olympiques et 16 titres de champion du monde, n'était certes pas accompagné par ses coéquipiers habituels mais par de jeunes coureurs. Mais les Français ont réalisé une superbe finale en 42 secondes 609, notamment avec le retour au poste de démarreur de Timmy Gillion et Sébastien Vigier en finisseur. Pour le reste, les Bleus n'ont guère brillé lors de cette première journée sur le vélodrome belge avec un effectif très rajeuni. Dans cette année post-olympique, de nombreux pistards ont fait l'impasse sur cet Euro, à commencer, côté français, par le champion olympique Benjamin Thomas et la sprinteuse provençale Mathilde Gros





laprovence

CYCLISME Championnats D'europe Vitesse Par Équipes France Harrie Lavreysen

France

