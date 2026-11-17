Une femme de 31 ans a été jugée au tribunal du Mans pour avoir dissimulé un cachet d'ecstasy dans le bonnet de son enfant de deux ans à Bonnétable, entraînant sa condamnation.

Une femme de trente et un ans a été jugée par le tribunal du Mans le seize décembre deux mille vingt-six. Les faits remontent à décembre deux mille vingt cinq à Bonnétable en Sarthe. La mère de famille avait placé un cachet d'ecstasy dans le bonnet de son fils âgé de deux ans. L'enfant est parti à l'école avec cet objet dans son vêtement.

Découverte scolaire et intervention immédiate

L'école de Bonnétable a découvert le cachet dans le bonnet de l'enfant. Elle a immédiatement prévenu la gendarmerie des lieux. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête suite à cette découverte inattendue. La procureure a souligné que les stupéfiants étaient directement à portée de l'enfant. Ils étaient également accessibles aux autres enfants de l'école.

Also read Corse : un Breton exfiltré en avion après une exhibition sexuelle sur une statue de la Vierge

Détails de l'enquête et découvertes suspectes

Les enquêteurs ont examiné le téléphone portable de la prévenue. Ils ont découvert qu'elle avait passé une nouvelle commande d'ecstasy. Cela s'est produit après qu'elle a réalisé que son fils était parti à l'école. Elle a également interrogé une tierce personne sur la conduite à tenir. Cette personne lui a conseillé de tout nier.

Les forces de l'ordre ont perquisitionné son domicile. Elles y ont trouvé de petites quantités de cannabis. Elles ont également saisi plusieurs armes blanches. Il s'agit d'une feuille de boucher et d'une machette. Des couteaux et une dague ont également été confisqués. Une faux a même été découverte lors de cette opération de police.

Advertisement

Témoignage et reconnaissance des faits

La prévenue comparaissait libre ce lundi seize décembre deux mille vingt six. Elle est décrite comme une femme de taille moyenne. Elle avait les cheveux noirs mi-longs. Elle portait un jean bleu et des baskets rouges. Elle a déclaré devant le tribunal qu'elle reconnaissait les faits.

Elle a expliqué avoir caché la drogue pour éviter qu'elle ne soit prise. Elle affirmait que cela était pour protéger son fils. Elle a admis que son acte était dangereux. Elle a déclaré n'avoir pas réfléchi avant d'agir. Elle est connue de la justice pour usage de cannabis. Elle a aussi des antécédents pour conduite sous emprise.

La jeune femme a déclaré avoir besoin de cette substance pour décompresser. Elle a exprimé des regrets suite à ses actes. Elle a assuré avoir tourné le dos à la consommation. Elle souhaite récupérer ses quatre enfants. Tous les enfants sont actuellement placés. Son fils de deux ans était celui concerné par les faits.

Sentence et mesures de protection

Le tribunal a reconnu la prévenue coupable. Elle a été condamnée à huit mois de prison. Cette peine est assortie d'un sursis probatoire de deux ans. Une obligation de soins a également été prononcée. La procureure avait requis cette peine auprès du tribunal.

Advertisement

Le tribunal a ordonné le retrait de l'autorité parentale. Cette mesure vise à protéger les mineurs concernés. La justice sanctionne ainsi la mise en danger de l'enfant. Le dossier a été tranché au tribunal du Mans. Les conséquences judiciaires sont donc définitives.