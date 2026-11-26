Le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de l'association Mémoires et Partages contre la réintroduction du nom " La Négresse " à Biarritz, motivant sa décision par des irrégularités procédurales.

Le Tribunal administratif de Pau a rendu sa décision ce jeudi 26 novembre concernant le litige qui oppose la Ville de Biarritz à l'association Mémoires et Partages. Cette instance judiciaire a rejeté le recours en référé déposé par l'organisation défenseure des droits humains, concernant la réintroduction du toponyme " La Négresse " pour désigner le quartier de la gare.

Le refus judiciaire basé sur des délais de procédure

L'ordonnance ne porte pas sur le fond du débat historique ou moral, mais s'appuie exclusivement sur des considérations purement procédurales. Les magistrats ont jugé que l'association n'avait pas satisfait aux critères d'urgence requis pour une telle action en référé. Par ailleurs, le tribunal a constaté que le recours avait été déposé en dehors du délai légal de quatre mois après la publication de la délibération municipale.

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La délibération incriminée remonte au 28 mars, lorsqu'un conseil municipal a décidé de réintroduire cette appellation dans les documents officiels de la ville. Ce choix s'inscrit dans une réorganisation urbaine initiée dès le premier conseil municipal de Serge Blanco, qui a découpé Biarritz en huit nouveaux quartiers administratifs.

Les arguments juridiques de l'association Mémoires et Partages

Karfa Sira Diallo, directeur de l'association Mémoires et Partages, a expliqué que ses avocats s'étaient fondés sur la gravité de l'appellation. Selon eux, ce nom porte atteinte à la dignité humaine et constitue une insulte raciste. L'association soutenait que l'usage de ce terme par les autorités locales créait une situation d'urgence nécessitant une intervention immédiate de la justice.

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Cependant, le tribunal de Pau n'a pas retenu ces arguments au titre du référé. Les juges ont considéré que la procédure n'était pas recevable en l'état actuel. Cette interprétation stricte des règles de délai et d'urgence bloque toute action immédiate pour supprimer le nom du quartier, malgré les objections éthiques soulevées par les associations.

La réponse de la Ville de Biarritz et de son maire

La municipalité de Biarritz, dirigée par Serge Blanco, conserve donc le droit d'utiliser cette dénomination dans l'immédiat. Cette décision s'oppose directement aux orientations prises par la juridiction supérieure. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait pourtant émis des arrêts précis concernant cette question géographique et historique.

Les autorités locales appliquent actuellement leur décision en attendant les suites de cette procédure. Le quartier de la gare sera donc officiellement désigné sous le nom de " La Négresse " pour toutes les communications municipales et les documents administratifs publiés après le 28 mars dernier.

Les prochaines étapes juridiques et la bataille du fond

L'association Mémoires et Partages a immédiatement annoncé son intention de faire appel. Karfa Sira Diallo a précisé que l'organisation saisirait le Conseil d'État dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette saisine vise à contester la décision du tribunal de Pau.

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En parallèle, l'association prévoit d'attaquer le refus de retrait de la délibération par un recours pour excès de pouvoir. Ces démarches viseront cette fois à examiner le fond du dossier, à savoir la légalité et la constitutionnalité de l'usage de ce toponyme. Le militantisme juridique s'inscrit dans une lutte qui se prolonge depuis une décennie.

Le contexte historique des décisions antérieures

Ce nouveau rebondissement s'inscrit dans une série de conflits judiciaires ayant débuté bien avant cette date. La cour administrative d'appel de Bordeaux a déjà rendu deux arrêts majeurs les 6 février et 17 avril 2025. Ces décisions ordonnaient explicitement à la Ville d'abroger les délibérations baptisant le quartier d'un nom jugé raciste et dévalorisant.

L'examen de cette nouvelle affaire par le Conseil d'État n'est pas attendu avant la fin 2027. Cette échéance lointaine marque une pause dans les procédures immédiates. Cependant, elle laisse planer une incertitude durable sur l'usage officiel de ce nom dans la ville basque, malgré les positions claires de la juridiction bordelaise.

Les acteurs de cette bataille juridique expriment leur fatigue face à la répétition des procédures. L'obstruction perçue par les défenseurs des droits humains contraste avec la volonté municipale de maintenir le statu quo. Le dossier reste ainsi ouvert dans les registres de la justice administrative française.