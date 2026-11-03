Tribunal de Paris : policier condamné pour violences sur mineurs suite au livre Flic

Un gardien de la paix est condamné à un an de sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des violences sur deux frères, révélées par l'enquête du journaliste Valentin Gendrot.

Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé mardi une condamnation contre un gardien de la paix de 38 ans, nommé Marc F. lors des audiences. Le fonctionnaire a été reconnu coupable de violences aggravées sur deux mineurs, des faits qui avaient émergé publiquement il y a plus de six ans. Cette décision judiciaire intervient dans un contexte marqué par les révélations contenues dans l'ouvrage " Flic " écrit par le journaliste infiltré Valentin Gendrot.

Détails des violences et contexte de l'affaire

L'incident initial remonte à avril 2019 dans un commissariat de l'Est parisien. Selon les termes du procès, des " petites claques humiliantes " ont été infligées au cadet des deux frères lors d'un contrôle d'identité. Cette action a provoqué la colère de l'aîné, qui s'est interposé et a ensuite été interpelé par les forces de l'ordre. La présidente de la formation de jugement a relaté que le jeune homme s'est retrouvé enfermé entre quatre murs dans le véhicule de police.

Also read Le procès des Dubaï Papers débute au tribunal correctionnel de Paris

Les témoignages indiquent qu'il aurait reçu plusieurs coups de poing durant ce transport. À son arrivée au poste, de nouvelles agressions auraient eu lieu, laissant notamment un œuf sur le visage du garçon. Le policier accusé a justifié ses actes en affirmant qu'il s'agissait d'une action-réaction proportionnée face à l'interposition. Il a refusé toute remise en question, qualifiant sa réponse de normale face à la résistance rencontrée.

Rôle du livre Flic et positions des acteurs

L'œuvre " Flic ", publiée en 2020 par Valentin Gendrot, a joué un rôle central dans la mise au jour de ces événements. L'auteur y décrit des tabassages, des insultes racistes et homophobes, ainsi que le mal-être des policiers. Marc F. conteste fortement cette narration, affirmant que le livre est brodé et romancé. Il soutient que cela donne une fausse impression d'univers où tous les agents seraient violents ou misogynes.

Advertisement

Le policier reconnaît simplement l'existence d'un jargon spécifique et de blagues internes à la brigade, mais nie être raciste ou violent. Il explique avoir rejoint la police pour remercier le pays d'avoir accueilli sa famille. Pour lui, la critique publique diffère de la trahison ressentie envers le journaliste infiltré. Il a déclaré ne pas vouloir travailler sur le terrain après avoir été perçu comme une crapule par l'opinion publique.

Témoignages contradictoires et procédure judiciaire

La procureure a souligné que les violences n'ont pas été rapportées dans le procès-verbal d'intervention, qualifié de faux par Valentin Gendrot qui a assisté à sa rédaction. Lors de l'audience, le journaliste était présent dans la salle mais n'a rien dit au policier lorsqu'on lui en a donné l'occasion. Ce dernier a exprimé son regret de ne jamais avoir pu répondre directement aux accusations.

L'aîné des frères a reconnu avoir injurié le policier, mais cela en réponse aux insultes et aux coups reçus. Marc F. avait d'ailleurs déposé plainte pour outrage et menaces aggravées contre l'aîné après l'interpellation. Les juges ont interrogé le fonctionnaire sur des pratiques décrites dans le livre, comme embarquer puis relâcher quelqu'un au milieu de nulle part pour lui donner une leçon. Le policier a admis avoir reconnu cette pratique lors de l'enquête.

Impact institutionnel et suites données

Cette affaire s'inscrit dans un mouvement plus large de scrutiny sur les forces de l'ordre. La France insoumise et les Écologistes recueillent actuellement des témoignages de violences policières avant le début des travaux de la commission d'enquête. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de 105 enquêtes, dont 52 liées au mouvement lycéen et 48 pour des violences survenues les 17 et 18 octobre.

Advertisement

Le gardien de la paix a été condamné à un an de prison avec sursis. Il travaille désormais comme pilote de drone à la préfecture de police de Paris. La magistrate a conscience de la difficulté du métier de terrain, mais a insisté sur la nécessité de respecter la loi. Le policier maintient sa position, estimant que se faire critiquer n'empêche pas de faire son travail, mais que se faire planter dans le dos est inacceptable.