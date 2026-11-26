Le procureur de la République a requis jusqu'à 18 mois de prison avec sursis pour dix hommes accusés d'association de malfaiteurs à Nice.

Dix hommes âgés de dix-neuf à trente-deux ans comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Nice. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de commettre des violences. Le procureur de la République, Damien Martinelli, a réclamé des peines de prison allant de douze à dix-huit mois, principalement avec sursis.

Contexte des interpellations du 24 octobre

Ces dix prévenus ont été arrêtés le 24 octobre dernier, peu avant qu'une expédition punitive ne vise d'autres manifestants dans les rues de la ville. Ce jour-là, alors que des lycéens et des gilets jaunes défilaient pacifiquement, une centaine d'hommes vêtus de noir ont surgi vers seize heures. Ils avançaient derrière une banderole hostile au cours de laquelle ils ont agressé violemment les autres participants deux heures plus tard, vers dix-huit heures.

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Détails des équipements et de l'organisation

Lors de l'interpellation, les forces de l'ordre ont découvert dans deux véhicules stationnés au centre-ville un équipement complet d'affrontement. Les agents ont saisi des gants, des cagoules, des bombes lacrymogènes ainsi qu'un étui de matraque. Cette découverte matérielle a permis d'étayer l'accusation d'une préparation structurée des violences plutôt que d'une réaction improvisée.

Défense nielle et allégations de protection commerciale

Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe, affirmant que leurs clients payaient pour les violences commises ultérieurement par d'autres individus. Les prévenus, qui occupent des fonctions variées telles que gérants de restaurants ou videurs, ont tous nié appartenir à l'extrême droite. Neuf d'entre eux ont toutefois reconnu avoir participé au défilé initial, qu'ils qualifient de soutien aux commerçants après les pillages du 17 octobre.

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Position du ministère public contre la justice parallèle

Le ministère public a tenu à alerter sur la gravité de ces milices improvisées. Damien Martinelli a estimé que laisser penser qu'il puisse y avoir un ordre parallèle est destructeur pour le lien social et pour la République. Le magistrat a insisté sur le danger de cette tentative de se faire justice soi-même, soulignant la nécessité d'une fermeté judiciaire pour garantir la sécurité publique.

Distinction des procédures et suite de l'affaire

Sur la question de la responsabilité des rixes plus tardives, le procureur a rassuré l'audience en précisant que les auteurs des violences de dix-huit heures font l'objet d'une procédure distincte. La préfecture a déjà transmis au parquet l'identification de quarante suspects, une partie étant affiliée à l'extrême droite, ce qui permet une enquête parallèle et approfondie sur les événements de cette journée.