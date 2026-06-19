Le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté préfectoral interdisant la tenue du concert gratuit organisé place de la République par la France insoumise à l'occasion de la Fête de la musique. La justice administrative a autorisé le concert, estimant que les risques de troubles à l'ordre public invoqués par l'arrêté n'étaient pas suffisamment justifiés.

Le tribunal administratif de Paris a suspendu l' arrêté préfectoral interdisant la tenue du concert gratuit organisé place de la République par la France insoumise à l'occasion de la Fête de la musique.

La justice administrative a autorisé le concert, censé se tenir ce dimanche, en estimant que les risques de troubles à l'ordre public invoqués par l'arrêté n'étaient pas suffisamment justifiés. Sur X, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, s'est félicité de cette victoire, soulignant que le préfet de police, le président du CRIF et la mairie PS de Paris avaient tenté en vain d'attenter aux libertés publiques de l'opposition de gauche.

L'arrêté litigieux relevait notamment la participation annoncée du Comité Adama et de sa fondatrice Assa Traoré, des rappeurs Médine et Soso Maness. Le concert gratuit de LFI, qui a été interdit par la préfecture de police, a annoncé un recours. Le Crif a dénoncé ce concert comme un projet irresponsable et une récupération à des fins politiques d'un événement festif.

Jean-Luc Mélenchon a accusé le Crif d'être un machin d'extrême droite où tous les ans tous les ministres défilent pour aller bouffer. Le rappeur Médine a également été présent lors des concerts de LFI pour la Fête de la musique en 2025. Le rassemblement n'avait pas été annulé. La mort de Lyhanna a révélé qu'elle était victime d'un viol, et le profil biologique de Jérôme Barella a été retrouvé sur elle.

La Suisse a annoncé le report des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran prévus ce vendredi. Air France ne sert plus que des boissons françaises à ses passagers haut de gamme, à l'exception du Coca Cola





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