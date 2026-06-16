Trentels XIII : vers une montée en Élite 2 ? Le club champion de France prépare l'avenir

Après un titre historique en Nationale 1, le club de Trentels envisage de monter en Élite 2. Le co-président Loïc Pinello évoque les conditions nécessaires et appelle à l'union des clubs du Lot-et-Garonne.

Après une saison historique couronnée par un titre de champion de France de Nationale 1, le club de Trentels XIII se tourne déjà vers l'avenir.

La question centrale est désormais de savoir si les Gladiators évolueront en Élite 2 lors de la prochaine saison. Le co-président Loïc Pinello, prudent mais ouvert, insiste sur la nécessité de réunir plusieurs conditions avant de franchir ce cap. Parmi elles, la consolidation de l'effectif, menacé par les départs potentiels de joueurs clés comme Elias Barbe et Enzo Deltheil, très courtisés par des clubs voisins.

Pinello évoque également la possibilité d'un accord avec les Léopards d'Aquitaine pour servir de réserve, mais rien n'est encore officiel. Il appelle à une union des forces du rugby à XIII dans le Lot-et-Garonne, citant Clairac qui monte en N1 et Pujols qui se relance en N3, et souhaite que tout soit réglé avant le 14 juillet. La saison 2025-2026 restera dans les mémoires.

Trentels, petite commune de 850 habitants, a écrit une page d'histoire en remportant pour la première fois le bouclier de N1, après une finale disputée face à Toulouges. Malgré une défaite en Coupe de France, les supporters n'ont pas boudé leur plaisir, célébrant longuement dans les rues de Toulouse puis dans la salle des fêtes du village.

Le parcours a été marqué par des arrivées déterminantes en cours de saison : Guillaume Dao, Thomas Amadieu, et surtout Enzo Deltheil en décembre. La préparation physique sous la houlette de Damien Gautier a également joué un rôle clé. L'équipe a su surmonter les difficultés, comme une qualification sur le fil en demi-finale de N2 l'année précédente, pour atteindre les sommets. Maintenant, l'heure est à la réflexion.

Les joueurs vont s'offrir un voyage de fin de saison aux Baléares avant de se pencher sur l'exercice 2026-2027. Les dirigeants doivent décider de la division dans laquelle ils évolueront, et avec quels objectifs. Loïc Pinello rappelle que tout dépendra de l'effectif : des départs sont à prévoir, mais aussi des recrutements potentiels.

Il mise sur le vivier régional et souhaite mettre fin aux querelles de clocher pour fédérer les clubs autour d'un projet commun, à l'image d'Albi qui possède une réserve en Élite 2, N1, N2 et N3. L'avenir des Gladiators est en suspens, mais la détermination reste intacte pour poursuivre l'aventure au plus haut niveau amateur français





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