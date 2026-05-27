Trends in Seizures and Banking Fees

The UAF reports that there were over 20 million seizure actions on individual accounts in 2025. The UAF also states that the number of seizures issued by the administration has tripled between 2019 and 2025, primarily for the recovery of fines and monetary judgments.

L' Unaf estime qu'il y a eu 'plus de 20 millions d'actes de saisies sur compte de particuliers en 2025'. L' Unaf estime qu'il y a eu 'plus de 20 millions d'actes de saisies sur compte de particuliers en 2025', indique l'Union dans un communiqué.

Une tendance à la hausse, estime-t-elle, car rien que pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires, 'le nombre de saisies émises par l'administration a été multiplié par trois entre 2019 et 2025'.ou un commissaire de justice, la banque facture des frais bancaires spécifiques à son client pour le traitement de cet acte. La majorité des banques facturent à leurs clients plus de 100 euros de frais pour une saisie-attribution et jusqu'à 250 euros pour certaines, selon une étude de l'Unaf auprès de 101 établissements bancaires en France.

Seules 25 % des banques protègent les clients détenteurs de l'Offre Client Fragile (OCF), réservée aux personnes en situation de fragilité financière. De plus, quand le solde du compte est insuffisant, quatre banques sur cinq appliquent la même tarification, que la saisie aboutisse ou non. Si l'opération est renouvelée mois après mois, une dette non remboursée peut générer 'des frais bancaires supérieurs au montant de la dette', constate l'association.

La Fédération bancaire française a pour sa part expliqué que ces saisies 'mobilisent des compétences humaines particulières, un système d'information adapté et exposent les établissements à un risque opérationnel élevé, notamment à l'ère du virement instantané'.

'Une rémunération inadaptée de ces opérations, alors que les coûts de traitement sont bien réels, transférerait la charge financière des manquements des débiteurs vers d'autres clients et vers des arbitrages négatifs en matière d'investissements et de gestion humaine au sein des banques', ajoute la FBF. Mais pour l'Unaf, il est désormais indispensable 'd'encadrer plus strictement les frais bancaires' qu'entraînent les saisies sur compte pour protéger les consommateurs, 'comme cela a déjà été fait pour les frais de saisie administrative à tiers détenteur'.

'En rentrant, le canapé était en lambeaux' : ce que mon chien essayait de me dire depuis des mois sans que je comprenne Mettez une pomme dans votre sac de pommes de terre : les anciens le faisaient et ce n'est pas pour le goû





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