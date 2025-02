Tremblements de terre violents frappent Santorin et Amorgos

Les îles grecques de Santorin et Amorgos ont été secouées par plusieurs tremblements de terre dans la nuit de lundi au mardi 11 février ; le plus puissant enregistré depuis le début de cette intense activité sismique fin janvier.

Les îles grecques de Santorin et Amorgos ont été secouées par plusieurs tremblements de terre dans la nuit de lundi au mardi 11 février, dont le plus fort enregistré depuis le début de cette intense activité sismique en fin janvier. Selon l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes, un séisme de magnitude 5,3 a frappé lundi à 22h16, heure locale, en mer, à environ 37 km au nord-est de Santorin .

C'est le tremblement de terre le plus puissant depuis le début de cette intense activité sismique fin janvier. La semaine dernière, une secousse de magnitude 5,2 avait déjà été enregistrée. Suivant ce séisme, deux autres secousses de magnitude 4 ont été enregistrées en quelques minutes. À partir de 07h00, de nouvelles secousses ont été détectées, dont une de 4,4 au sud-est d'Amorgos.Malgré les rassurances des experts, cette séquence sismique, qui a poussé plus de 11 000 personnes à quitter Santorin depuis début février, pourrait durer encore des semaines. Selon le laboratoire de sismologie de l'Université d'Athènes (EKPA), plus de 12 800 tremblements de terre ont été enregistrés entre le 26 janvier et le 8 février dans la zone maritime entre ces deux îles touristiques. Le 9 février, 102 séismes ont été détectés. Le professeur de sismologie Kostas Papazachos, cité par la chaîne publique ERT, a prévenu : « La communauté locale doit s'adapter, et nous devons envisager un scénario où tout le mois de février se déroulera dans des conditions similaires ». Les sismologues affirment que la région n'a pas connu d'activité sismique d'une telle ampleur depuis le début des enregistrements en 1964. L'île volcanique de Santorin, dont de nombreuses maisons et hôtels sont accrochés à la falaise, a été déclarée en état d'urgence par la Protection civile grecque jusqu'au 3 mars. Les écoles de l'île, ainsi que celles d'Amorgos et de leurs voisines, fermées depuis le 3 février, le resteront jusqu'à vendredi. En déplacement à Santorin vendredi, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a exclu un scénario catastrophe. Santorin se trouve sur une zone de forte tension sismique, entre les plaques tectoniques eurasienne et africaine. L'île volcanique et ses îlots proches sont ainsi régulièrement frappés par des séismes, mais de faible magnitude le plus souvent.





