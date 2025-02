Tremblements de terre en Grèce : Amorgos plongée dans l'incertitude

L'île grecque d'Amorgos est frappée par une intense activité sismique depuis fin janvier, provoquant la fermeture des écoles et la déclaration de l'état d'urgence. Les habitants vivent dans une atmosphère de peur et d'incertitude, tandis que les scientifiques tentent de comprendre le phénomène.

En raison de l'activité sismique intense qui secoue l'île grecque d' Amorgos depuis fin janvier, tous les établissements scolaires sont fermés et l' état d'urgence est en vigueur. Les habitants de l'île vivent dans une atmosphère de peur et d'incertitude constante. Dionysia Kobaiou, une institutrice, partage ses angoisses face à l'inquiétude de ses petits élèves de 6 et 7 ans. Les écoles, fermées jusqu'au 21 février, ont été contraints de passer à l'enseignement à distance.

Kobaiou comparait la situation à celle de la pandémie de Covid-19, soulignant que contrairement à 2020 et 2021, les tremblements de terre représentent une menace constante et imprévisible. Amorgos, comme Santorin, est victime d'un essaim sismique exceptionnel. Entre le 26 janvier et le 13 février, plus de 18 400 tremblements de terre ont été enregistrés au large des deux îles. Bien que cette activité sismique n'ait pas causé de victimes ni de dommages importants, les secousses ont été ressenties jusqu'à Athènes, provoquant une certaine panique parmi les habitants. Le maire de l'île, Lefteris Karaiskos, a noté que la plupart des habitants sont restés sur place, à part quelques exceptions pour des raisons professionnelles ou sanitaires. Les secousses, même de faible intensité, ont cependant engendré une fatigue croissante chez les habitants, qui espèrent que la fréquence et l'intensité des tremblements diminuent. Amorgos est déclarée en état d'urgence jusqu'au 11 mars, avec des renforts de secouristes envoyés d'Athènes. Les habitants, comme Vaggelis Mendrinos, 83 ans, qui se souvient du séisme dévastateur de 1956, expriment leur crainte de vivre une expérience similaire. Des équipes de sismologues travaillent activement pour comprendre le phénomène sismique en installant de nouveaux capteurs autour de l'île. L'impact des tremblements de terre sur la saison touristique, qui commence dans deux mois, est un sujet de préoccupation pour les habitants, qui craignent un impact négatif sur l'économie de l'île.





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Géologie Tremblements De Terre Grèce Amorgos Sismologie État D'urgence

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tremblements de terre violents frappent Santorin et AmorgosLes îles grecques de Santorin et Amorgos ont été secouées par plusieurs tremblements de terre dans la nuit de lundi au mardi 11 février ; le plus puissant enregistré depuis le début de cette intense activité sismique fin janvier.

Lire la suite »

Santorin et Amorgos secouées par de nouveaux tremblements de terreL'île grecque de Santorin et sa voisine Amorgos ont été frappées par plusieurs séismes dans la nuit de lundi à mardi, dont le plus fort enregistré depuis le début de cette activité sismique intense. Le séisme d'une magnitude de 5,3 s'est produit lundi à 20h16 GMT (22h16 locales) en mer, au sud de l'île d'Amorgos. Ce tremblement de terre n'a provoqué ni dégâts ni blessés.

Lire la suite »

Grèce : écoles fermées à Santorin après une série de tremblements de terreLe tremblement de terre le plus fort a été d'une magnitude de 4,5. Dimanche matin, une nouvelle secousse d'une magnitude de 4,1 a été enregistré à 08H48 (06H48 GMT) et a été suivie d'une autre de magnitude 4,5 à 09H22, selon le département de géophysique de l'université d'Athènes.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »