Treize personnes arrêtées en Grèce pour détournement de subventions agricoles européennes

Dans le nord de la Grèce, treize personnes ont été arrêtées mercredi dans le cadre d'une vaste enquête sur des détournements de millions d'euros de subventions agricoles de l'Union européenne. Les arrestations ont eu lieu près des villes de Kozani et d'Agrinio et cette fraude a été estimée à plus de 2,5 millions d'euros, a précisé la police.

Dans le nord de la Grèce , treize personnes ont été arrêtées mercredi dans le cadre d'une vaste enquête sur des détournements de millions d'euros de subventions agricoles de l'Union européenne.

Les arrestations ont eu lieu près des villes de Kozani et d'Agrinio et cette fraude a été estimée à plus de 2,5 millions d'euros, a précisé la police. Parmi les personnes interpellées figurent un responsable et un employé d'un centre régional de gestion des demandes de subventions agricoles. Cette enquête est menée en lien avec 39 personnes déjà arrêtées la semaine dernière pour une fraude estimée à 7,5 millions d'euros.

En octobre dernier, des dizaines de personnes avaient été interpellées pour leur implication présumée dans cette vaste fraude aux aides agricoles européennes qui éclabousse la Grèce depuis un an. Un grand nombre de dossiers litigieux concerne la Crète, la plus grande île du pays, où l'agriculture est, avec le tourisme, l'une des principales activités économiques. Onze députés ont vu leur immunité levée dans le cadre de cette enquête menée notamment par le parquet européen.

Ce dernier avait annoncé l'an passé enquêter sur une fraude 'massive et systématique' ainsi que des 'activités de blanchiment d'argent' en lien avec l'octroi de subventions agricoles européennes à des agriculteurs grecs, pour un préjudice estimé à plus de 19 millions d'euros, selon l'enquête préliminaire. Les perquisitions se font dans le cadre d'une enquête du parquet européen sur des possibles irrégularités pendant la vente de 23 bâtiments à l'État belge.

Le scandale a conduit à la démission de trois ministres et plusieurs vice-ministres du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis





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