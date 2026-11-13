Trèfle d'Or : Marine et Joao révolutionnent les marchés fromagers

Marine et Joao dirigent la fromagerie Trèfle d'Or. Découvrez leur succès sur les marchés de l'Eure et leur approche artisanale.

Marine et Joao, couples entrepreneurs à la tête de la fromagerie Trèfle d'Or, ont relancé leur activité il y a trois ans avec détermination. Leur stratégie actuelle se concentre sur la présence régulière sur le marché de Gasny, situé dans le département de l'Eure, spécifiquement le vendredi. Cette localisation stratégique permet au couple de toucher une clientèle fidèle tout en optimisant leur logistique commerciale dans la région.

Stratégie logistique et offre artisanale

Le couple a récemment fait l'acquisition d'un camion magasin afin de doublement leur capacité opérationnelle et d'augmenter leur visibilité sur les marchés du secteur. Marine, qui est comptable de formation, explique avoir abandonné une tournée parisienne pour privilégier une tournée plus locale. Cette décision vise à réduire les distances tout en maintenant une fréquence de vente élevée pour les consommateurs locaux.

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Parcours professionnel et sélection des produits

Joao, le compagnon de Marine, a débuté dans ce métier en travaillant pour la fromagerie de Vernon grâce à un contrat étudiant. Passionné par le secteur, il a poursuivi sa carrière dans le commerce avant de se lancer à son compte. Marine a rejoint l'aventure car elle a toujours aimé le fromage, combinant ainsi sa rigueur comptable avec sa passion culinaire. Ensemble, ils proposent une gamme variée incluant des produits fermiers au lait cru introuvables en supermarché.

Partenariats avec les producteurs locaux

La fromagerie Trèfle d'Or travaille exclusivement avec des fermes spécifiques pour garantir la qualité de ses produits. Parmi leurs partenaires figurent les Cinq frères en Seine-Maritime, reconnus comme étant quasiment les derniers dans la région à proposer un camembert au lait cru fermier. Cette sélection rigoureuse assure aux clients un accès direct à des saveurs authentiques et à une production locale préservée, différenciant ainsi leur offre de celle de la grande distribution.

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Positionnement tarifaire et fidélisation

Marine insiste sur la transparence de ses prix, soulignant que les clients décident du poids acheté via la découpe du couteau. Elle note que même un fromage à 40 € le kilo revient à 4 € pour 100 grammes, rendant l'achat accessible. Après trois ans de service, elle décrit la relation avec la clientèle comme familiale, ce qui renforce la réputation de la marque Trèfle d'Or dans les communautés locales où ils opèrent régulièrement.

Planning des marchés et disponibilités

Le couple suit un calendrier précis pour ses déplacements commerciaux afin de maximiser sa présence. Le mardi de 8h à 13h à Gaillon, le mercredi de 8h à 13h à La Croix-Saint-Leufroy, et le jeudi de 8h à 13h à Beynes dans les Yvelines constituent les bases de la semaine. Le vendredi matin de 8h à 13h à Bréval et l'après-midi de 16h à 19h à Bois-Jérôme Saint-Ouen complètent l'offre. Le samedi de 8h à 13h aux Andelys et le dimanche de 8h à 13h à Orgerus et Beynes ferment la boucle.