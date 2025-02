Être un 'Overthinker' : Un fardeau ou un superpouvoir ?

Être sujet à des ruminations et à une analyse excessive peut être épuisant, mais ce trait peut aussi présenter des avantages insoupçonnés. Découvrez les 5 bénéfices d'un esprit constamment en réflexion.

Vos amis vous disent que votre esprit est en perpétuelle effervescence ou que vous prévoyez toujours tout à l'avance ? Contrairement aux idées reçues, cette tendance à trop réfléchir peut être un véritable atout, affirme notre experte psychologue. Penser trop peut être épuisant. Ruminer un problème, revivre mentalement une dispute… peut être épuisant.

Cette rumination mentale sollicite en effet continuellement votre esprit, le maintenant en activité même lorsque vous devriez couper (la nuit notamment). À voir aussi Article L'impression de déjà-vu Vidéo 10 trucs pour reprendre confiance en soi Résultat : cette suranalyse entraîne une fatigue mentale, un stress accru et parfois même de l'anxiété, car votre cerveau explore en permanence différents scénarios (relationnels, professionnels...). Le fait de trop penser vous oblige également à anticiper des problèmes fictifs et/ou à remettre en question des décisions. 'Trop analyser, trop réfléchir, trop se poser de questions… Oui, ça peut être épuisant', confirme Amélie Boukhobza, psychologue. 'Mais pas seulement !' En effet, Arrêtez de ruminer grâce aux conseils pratiques de notre psy ! peut (aussi) présenter quelques avantages, non négligeables. Les 5 bénéfices insoupçonnés d'une rumination excessive Selon notre experte psychologue, le fait de trop penser n'est pas qu'un fardeau. Cette aptitude peut même se révéler précieuse, à condition de canaliser ce flux de pensées et de l'exploiter de manière constructive. En effet, une réflexion intense peut être un atout lorsqu'elle est orientée vers la résolution de problèmes, la créativité ou la perception (positive) des autres. Avantage n°1 : Une lucidité affûtée 'Vous captez ce que d'autres ne voient pas : un détail, une incohérence, un non-dit… Rien ne vous échappe. Votre esprit analytique vous aide à anticiper et à éviter bien des pièges', souligne Amélie Boukhobza. Avantage n°2 : Une créativité puissante 'Trop penser, c'est aussi trop imaginer. Et ça, c'est une mine d'or. Vous faites des liens que personne d'autre ne ferait, vous voyez des solutions là où d'autres bloquent. Finalement, c'est une richesse', assure l'experte psychologue. Avantage n°3 : Une introspection utile 'Si vous savez la canaliser, cette tendance vous donne un accès privilégié à vous-même. Comprendre vos émotions, identifier vos blocages, affiner vos choix… Un vrai levier pour avancer', remarque la spécialiste. Avantage n°4 : Un regard critique précieux 'Vous ne prenez pas les choses comme elles viennent. Vous questionnez, vous doutez, vous creusez. Une qualité rare dans un monde où tout va trop vite', analyse la praticienne. Avantage n°5 : Une grande empathie 'Parce que vous réfléchissez beaucoup, vous percevez mieux les autres. Vous captez les subtilités, vous comprenez ce qu'ils ressentent. Une force dans les relations humaines', prévient Amélie Boukhobza. 'Alors oui, trop penser peut être un fardeau. Mais bien utilisée, cette capacité peut aussi être un superpouvoir', conclut avec enthousiasme Amélie Boukhobza.





