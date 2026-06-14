Travaux sur le pont de pierre à Bordeaux : interdiction des tramways et conséquences sur les commerçants

Les travaux sur le pont de pierre à Bordeaux impliquent une interdiction de la circulation des tramways à partir du 23 juin. Comme l'an dernier, les tramways des lignes A et E seront à nouveau interdits de circulation. Sur les deux rives du fleuve, les commerçants se montrent plus sereins que l'an dernier, mais les conséquences des travaux sur le pont de pierre continuent de peser sur leur chiffre d'affaires. Les sommes perçues pour l'indemnisation des préjudices ne sont pas à la hauteur du préjudice, et certains commerçants ont dû mettre en vente leur commerce ou se recentrer sur un autre projet.

Les travaux sur le pont de pierre vont à nouveau impliquer une interdiction de la circulation des tramways à partir du 23 juin. Comme l'an dernier, les tramways des lignes A et E seront à nouveau interdits de circulation.

Sur les deux rives du fleuve, les commerçants se montrent plus sereins que l'an dernier, mais les conséquences des travaux sur le pont de pierre continuent de peser sur leur chiffre d'affaires. Les sommes perçues pour l'indemnisation des préjudices ne sont pas à la hauteur du préjudice, et certains commerçants ont dû mettre en vente leur commerce ou se recentrer sur un autre projet





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