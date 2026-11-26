Le Département gère la sécurité routière en décembre 2026 avec des chantiers majeurs sur la RD 955 et la RD 938 dans l'Orne et le Calvados pour réduire les accidents.

Le Département de l'Orne lance une série d'opérations de maintenance et de sécurisation sur le réseau routier départemental pour le mois de décembre 2026. Face à l'augmentation historique du bilan des accidents de la route observée chaque hiver, les autorités ont décidé de procéder à un dernier mois de chantiers intensifs pour protéger les usagers. Ces interventions ciblent spécifiquement les routes du Perche ornais, une zone géographique particulièrement concernée par cette campagne de rénovation et d'installation de protections.

Sécurisation des RD 955 et RD 931 avec glissières

La RD 955 à Berd'huis verra l'installation de glissières de sécurité sur une longueur précise de 216 mètres. Cette intervention critique est programmée pour le 21 décembre 2026. Les conducteurs devront anticiper une circulation alternée qui sera ajustée en fonction de l'avancement réel des travaux sur le site.

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Une initiative similaire est prévue pour la commune de Suré, également sur la RD 955. L'objectif est d'installer des glissières de sécurité au lieu-dit Les Terres Blanches. Cette extension protégera une longueur totale de 240 mètres de chaque côté de la route. Le début des travaux est fixé au 28 décembre 2026, avec une gestion de la circulation sous forme d'alternat selon l'évolution du chantier.

La RD 931 à Parfondeval bénéficiera également de cette volonté d'améliorer la sécurité des trajets. Des glissières de sécurité seront installées sur une longueur de 170 mètres. Ces travaux de protection sont échelonnés sur deux jours précis, les 22 et 23 décembre 2026. Comme pour les autres sites, la circulation alternée sera mise en place pour permettre aux ouvriers de travailler en toute sécurité.

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Rénovation des chaussées à Belforêt-en-Perche

La RD 938 à Belforêt-en-Perche subit une rénovation complète de sa surface. Les équipes techniques réalisent des purges de chaussée suivies d'une réfection de la couche de roulement en enrobé. Ce projet s'applique spécifiquement au tronçon situé à Éperrais. Les opérations sont programmées jusqu'au 2 décembre 2026.

La même logique de rénovation s'applique à la RD 955 à Belforêt-en-Perche. Les travaux consistent en purges de chaussée et en réfection de la couche de roulement en enrobé. Le périmètre concerné est le lieu-dit Le Gué-de-la-Chaine. La durée de ces travaux s'étend jusqu'au 2 décembre 2026. Une circulation alternée sera maintenue pour assurer la fluidité tout en permettant l'avancement des opérations.

Impacts sur la circulation et calendrier précis

Tous ces chantiers imposent des contraintes de circulation spécifiques pour les usagers du Perche ornais. Le système de circulation alternée est la mesure standard adoptée par le Département. Elle est strictement conditionnée par l'avancement quotidien des travaux. Les conducteurs doivent rester vigilants et respecter les indications des agents de chantier ou des panneaux temporaires.

La stratégie du Département repose sur une intervention ciblée juste avant la période de forte vigilance hivernale. En agissant en décembre 2026, les autorités cherchent à réduire les risques d'accidents liés à la météo et à l'état des routes. La combinaison de la pose de glissières et de la réfection des enrobés constitue une réponse globale aux dangers identifiés sur ces axes départementaux critiques.