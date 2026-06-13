Travaux programmés : de multiples lignes de RER, Transilien et tramway perturbées en Île‑de‑France jusqu'au 21 juin

De nombreux tronçons du réseau RER, Transilien et tramway seront fermés ou soumis à des services réduits jusqu'au 21 juin, voire début juillet, en raison de travaux. Des bus de remplacement sont prévus pour assurer la continuité des déplacements des voyageurs franciliens.

Les usagers du réseau de transport public d'Île‑de‑France doivent se préparer à une série d'incidents planifiés qui affecteront plusieurs lignes de RER, de Transilien et de tramway jusqu'au dimanche 21 juin, voire début juillet pour certaines sections.

Des travaux d'entretien et de modernisation imposent la suspension du trafic ferroviaire à des horaires précis, principalement le soir et le week‑end, et entraînent la mise en place de services de bus de remplacement afin de garantir la continuité des déplacements. Le RER A sera partiellement interrompu du lundi au jeudi à partir de 21 h 50 jusqu'au 18 juin inclus, entre Cergy‑Le‑Haut et Maisons‑Laffitte, avec des bus de substitution à Sartrouville.

Le même réseau verra, du vendredi 22 juin à 22 h, la section Nanterre‑Préfecture - Cergy‑Le‑Haut fermée jusqu'au 3 juillet, ainsi que le week‑end jusqu'au 20 juin, chaque fois compensée par des lignes de bus temporaires. Au RER B, deux périodes de coupure sont à prévoir : les 13 et 14 juin, le tronçon Aulnay‑sous‑Bois - Mitry‑Claye sera hors service, suivi d'une interruption de nuit du 15 au 17 juin à partir de 22 h 45 entre Châtelet‑Les Halles et Mitry‑Claye, puis une prolongation du 19 juin au 7 juillet, toujours en soirée, sur le même axe, avec la même solution de bus de remplacement.

Le RER C subit quant à lui une série d'interruptions nocturnes et diurnes entre les stations clés de Paris Austerlitz, Juvisy, Dourdan, Saint‑Martin d'Étampes, Pont de Rungis et Versailles‑Château, s'étalant du 13 juin au 3 juillet. Les usagers pourront emprunter des services de bus qui couvrent les tronçons concernés, notamment entre Juvisy et Paris Austerlitz le dimanche 14 juin jusqu'à 10 h 30, ainsi que des lignes de substitution en soirée entre Javel et Versailles‑Château.

Le RER D présentera des périodes de service réduit, avec un train sur deux entre Melun et Combs‑la‑Ville - Quincy les 13‑14 juin, et à nouveau du 26 juin au 26 juin entre 9 h 30 et 16 h. De plus, du 19 juin au 19 juin, la boucle entre Malesherbes et Corbeil‑Essonnes sera fermée de 21 h à 5 h, tandis que des bus assureront la liaison entre Corbeil‑Essonnes et Juvisy dès 23 h 15, ainsi qu'entre Paris Gare du Nord et Creil à 23 h 35.

Le RER E connaît également plusieurs phases d'arrêt : du 8 au 12 juin, le segment Nanterre‑La‑Folie - Chelles‑Gournay sera suspendu chaque soir à 22 h 30, suivi d'une interruption prolongée du 15 juin au 4 septembre à 22 h 45 sur le même tronçon, et enfin jusqu'au 10 juillet, le service sera coupé entre Nanterre‑La‑Folie et Villiers‑sur‑Marne ainsi qu'entre Nanterre‑La‑Folie et Tournan, avec des bus de remplacement mis en place à partir de 22 h 25.

Ces perturbations sont complétées par des travaux sur la ligne H, où le trafic entre Épinay‑Villetaneuse et Ermont‑Eaubonne sera interrompu à 23 h 35 du lundi au vendredi jusqu'au 31 juillet, à l'exception des 13, 14 et 15 juin, ainsi que sur la ligne J, où le samedi 13 et le dimanche 14 juin le passage entre Paris Saint‑Lazare et Poissy sera suspendu, remplacé par des bus. Les autorités de transport recommandent aux usagers de consulter régulièrement les informations actualisées, de planifier leurs déplacements en amont et d'utiliser les alternatives proposées afin de limiter les désagréments liés à ces travaux indispensables pour la sécurité et la modernisation du réseau





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RER Transilien Travaux Perturbations Île‑De‑France

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