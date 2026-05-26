Travaux nocturnes massifs dans les Bouches‑du‑Rhône du 26 au 29 mai

Un calendrier d'écoulement nocturne couvre de grandes autoroutes des Bouches du Rhône, laissant l'A7, l'A50, l'A55 en train de passer en phase de réparation, imposant aux automobilistes une planification en suivant les horaires de fermeture pour réduire l'encombrement. Le texte met en avant les coordonnées concrètes de fermeture, les buts de maintenance et donne des conseils pratiques aux conducteurs et aux entreprises locales.

Le département des Bouches‑du‑Rhône est plus que jamais en alerte routière cette semaine. Depuis le mardi 26 mai jusqu'au vendredi 29 mai, de la nuit à la matinée, plusieurs tronçons des autoroutes A7, A50 et A55 vont être soumis à des fermetures strictes.

Les travaux visent la maintenance en cours de l'infrastructure et concernent notamment des bretelles critiques en raison de l'augmentation continue de la circulation entre Marseille, Aubagne, Fos‑sur‑Mer, Vitrolles et la zone de la côte d'Azur. Les agents de la Direction interdépartementale des routes Méditerranée ont publié un planning détaillé indiquant les horaires de fermeture : de 21 h à 6 h, les bretelles de sortie et d'entrée n° 29 (Vitrolles Centre) à Rognac dans la direction Marseille‑Lyon, n° 6 (Aubagne Centre) du même côté et naît le même problème pour l'entrée n° 6 (Aubagne Ouest).

De même, la bretelle d'entrée n° 7 (Les Piélettes) reliant l'A7 à Fos‑sur‑Mer est fermée pour la même période. L'objectif, selon les experts de la Dirmed, est de réaliser un entretien structurel crucial, notamment sur les zones sujettes à l'usure due à l'usage intense, sans produire de trafic hors des heures de pointe matinales. Les automobilistes concernés sont vivement invités à consulter les plannings hebdomadaires et à chercher des itinéraires alternatifs afin d'éviter les congestions.

Ils sont aussi encouragés à s'y prendre à l'avance, à planifier leurs correspondances et à profiter d'une marge de sécurité de 15 à 20 minutes pour chaque trajet prévu pendant la période. Les autorités locales et les organisateurs de grands événements en approche affirment que les coffres et les échafaudages ainsi qu'un poste de surveillance non régulier seront installés sur les neuf tronçons fermés.

Cette opération de grande ampleur se trouve alignée sur un objectif national visant à prolonger la durée de vie des infrastructures routières tout en garantissant un minimum d'accès et de sécurité pour le public. Les familles comblées par la ville de Marseille ont observé un léger décalage, beaucoup de traversants n'ont vu de pertes de temps que de 10 à 12 minutes lorsqu'ils ont planifié leur trajet sur Google Maps.

Un point différent soulève les autorités du concerné, les du télétravailleur combine à la région de Bouches‑du‑Rhône qui assurent de choisir des horaires de travail flexibles pour éviter les déplacements pendant les heures de fermeture nocturne. Une fois les travaux terminés, l'autoroute promet un entretien plus faible pour les trois prochains mois. Plusieurs annonces de road‑maps seront alors diffusées. Les conducteurs qui traverser les plages d'algues roulent vers des routes 1‑2‑3 de rue dans les parcs d'arbres.

Enfin, la Direction des routes a rappelé l'énoncé que chaque itinéraire a un témoin et une. Les travaux termineront sans problème pour les la plupart.





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