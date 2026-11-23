La mairie de L'Union réouvre temporairement la route de Bessières et les rues adjacentes à partir du 5 décembre 2024. Cette mesure vise à soulager le trafic avant la fin des travaux en avril 2027.

Depuis cet été, les automobilistes subissent des embouteillages massifs sur l'avenue de Toulouse à L'Union. Ces congestions sont la conséquence directe de travaux prolongés qui ne s'achèveront qu'en avril 2027. Une annonce récente de la municipalité apporte cependant un soulagement temporaire pour les conducteurs.

Rentrée hivernale sur la route de Bessières

La Ville de L'Union a confirmé la réouverture totale de la route de Bessières entre le 5 décembre et le 3 janvier. Cette décision permet de délester le trafic sur les axes saturés durant la période hivernale. Les petites rues des Coquelicots, des Lilas et des Pâquerettes sont également rouvertes à la circulation.

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La zone accessible s'étend jusqu'au supermarché Intermarché, marquant la fin de cette section temporairement libérée. Au-delà de ce point, vers l'accès au centre commercial des Acacias, la circulation reste interdite. Les usagers doivent faire preuve de patience pour retrouver un accès libre à ces zones.

Sécurité et choix municipaux de la maire

Karen Grégoire, maire de L'Union, assume la responsabilité de ces mesures en priorisant la sécurité des résidents. Elle explique que la fermeture initiale visait à protéger les familles vivant dans ces ruelles étroites. La présence d'enfants, de poussettes et de vélos justifie cette restriction pour éviter les accidents.

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Les habitants ont exprimé leur incompréhension sur les réseaux sociaux concernant la fermeture des rues adjacentes. Ils estimaient que la rue des Pâquerettes offrait un raccourci direct vers la M888 pour contourner les travaux. La municipalité maintient sa position en indiquant qu'elle ajustera la gestion au quotidien selon les测试结果.

Impact commercial et calendrier des travaux

La situation affecte non seulement la route de Bessières mais aussi le centre commercial des Acacias. Les commerces restent ouverts mais nécessitent des trajets plus longs pour y accéder. Une banderole informative à l'entrée de la ville rappelle cette disponibilité aux conducteurs.

La section de la route de Bessières située après le giratoire du boulevard des Fontanelles sera de nouveau fermée. Les automobilistes devront descendre l'avenue des Fontanelles et tourner à gauche pour rejoindre Toulouse. Le rond-point des Violettes restera ouvert pour garantir l'accès à Borderouge.

Prochains ajustements et fin des travaux

La Ville de L'Union annonce son intention de renforcer la vigilance autour du centre commercial des Acacias. Des contrôles seront effectués pour éviter que les automobilistes n'utilisent les petites routes comme raccourcis sauvages. Des fermetures supplémentaires pourraient être décidées si la congestion reprenait.

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La situation devrait revenir à la normale courant avril 2027, date prévue de fin des travaux. Ce calendrier inclut le renouvellement du réseau d'eau potable et des eaux usées sur près d'un kilomètre. Les élus estiment que ces modernisations sont indispensables pour prévenir les risques d'inondation et de remontées d'eaux usées dans les habitations.