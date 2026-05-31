Travaux importants sur l'A216 et la RN216 près du port de Calais : fermetures de bretelles et déviations pendant un mois

Des travaux de chaussée d'un montant de 1,7 million d'euros débutés le 31 mai sur l'A216 et la RN216 au niveau du port de Calais entraîneront des fermetures de bretelles et des déviations jusqu'au 30 juin. La DIR Nord organise le chantier en plusieurs phases avec des basculements de circulation et des demi-tours obligatoires pour accéder au port.

Pendant un mois, des travaux vont avoir lieu sur l' A216 et la RN216 sur le secteur du port de Calais (Pas-de- Calais ). Au total, 1,7 million d'euros ont été investis.

Depuis ce dimanche 31 mai, des travaux ont démarré sur l'A216 et la RN216 sur le secteur du port de Calais. Le chantier va durer un mois et sera réalisé de jour comme de nuit et en continu. C'est dans le cadre de son programme d'entretien du réseau que la DIR Nord entreprend des travaux de chaussée sur l'A216/RN216 pendant tout un mois.

Ces travaux s'effectueront sous basculement de la circulation du sens A16 vers port sur la voie rapide du sens opposé et entraineront des fermetures de bretelles selon la période, précise la DIR Nord. La première phase est prévue du dimanche 31 mai au mercredi 3 juin avec la fermeture de la bretelle de l'échangeur N°47 depuis A16 en provenance de Boulogne vers A216 Port.

La déviation consiste à poursuivre sur l'A16 en direction de Dunkerque et faire demi-tour au prochain échangeur, afin de retrouver l'accès au port depuis le sens Boulogne-sur-Mer - Dunkerque. La phase suivante se déroulera du mercredi 3 au lundi 8 juin. Cette fois-ci, les bretelles d'entrées et de sortie de l'échangeur n°03 et la bretelle de l'échangeur N°47 depuis A16 en direction de Dunkerque vers A216 Port seront fermées.

La déviation consiste à poursuivre sur l'A16 en direction de Dunkerque, et faire demi-tour au prochain échangeur, afin de retrouver l'accès au port depuis le sens Dunkerque - Boulogne-sur-Mer. Du lundi 15 au samedi 20 juin, trois bretelles seront fermées : sortie de l'échangeur n°2, entrées et sortie de l'échangeur n°3, et enfin de l'échangeur n°47.

Pour palier la fermeture des bretelles des échangeurs n°2 et n°3, la déviation consiste à poursuivre sur la N216, jusqu'au giratoire à l'entrée du port afin de retrouver l'itinéraire souhaité. Depuis l'A216, il faudra emprunter l'A16 en direction de Boulogne-sur-Mer et faire demi-tour au prochain échangeur, pour retrouver la direction souhaitée.

Depuis l'A26 (réseau Sanef), les automobilistes devront prendre la bretelle de liaison A26/A16 en direction de Boulogne-sur-Mer et faire demi-tour au prochain échangeur, afin de retrouver l'accès au port depuis le sens Boulogne-sur-Mer - Dunkerque. L'avant dernière phase aura lieu du dimanche 21 au mercredi 24 juin. La bretelle de l'échangeur N°47 depuis A16 en provenance de Calais - Boulogne vers A216 Port sera fermée.

La déviation se fera sur l'A16 en direction de Dunkerque et les usagers devront faire demi-tour au prochain échangeur, afin de retrouver l'accès au port depuis le sens Dunkerque - Boulogne-sur-Mer. Enfin, les travaux s'achèveront avec une ultime phase prévue du mercredi 24 au mardi 30 juin. Les bretelles d'entrées et de sortie de l'échangeur n°03 et les bretelles de l'échangeur n°47 depuis A16 en direction de Dunkerque vers A216 Port seront fermées à la circulation.

Comme à chaque phase de cet important chantier, la DIR mettra en place des déviations. Pour pallier la fermeture des bretelles de l'échangeur n°3, la déviation consiste à poursuivre sur la N216, jusqu'au giratoire à l'entrée du port afin de faire demi-tour et retrouver l'itinéraire souhaité.

Et, depuis l'A16 dans le sens Boulogne-sur-Mer - Dunkerque, la déviation se fera en direction de Dunkerque et les automobilistes devront faire demi-tour au prochain échangeur afin de retrouver l'accès au port depuis le sens Dunkerque - Boulogne-sur-Mer. Les usagers sont invités à la plus grande prudence et à consulter les informations trafic en temps réel pour planifier leurs déplacements





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travaux Routiers Calais A216 RN216 Port De Calais DIR Nord Fermeture Bretelles Déviation Entretien Chaussée

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

À Marseille, l'autoroute A7 fermera un week-end en juin pour des travaux d’urgenceL'autoroute A7 sera totalement fermée à Marseille dans les deux sens de circulation le week-end du vendredi 12 juin à minuit au...

Read more »

Les rodéos urbains explosent dans cette zone industrielle du Pas-de-Calais : des aménagements routiers installésPour lutter contre les rodéos urbains, des aménagements routiers ont été installés dans la zone du Siziaf à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Explications.

Read more »

Un homme décède après une chute d’un camion à CalaisL'homme ' très probablement un migrant' a été retrouvé mort dans la nuit de jeudi à vendredi près de Calais (Pas-de-Calais). Une enquête a été ouverte.

Read more »

Week‑end de mai : fortes affluences, fermetures de stations et travaux sur le réseau parisienLe week‑end du 30‑31 mai, la capitale connaît un afflux exceptionnel de spectateurs pour la finale de la Ligue des champions, plusieurs concerts et des matchs de Roland‑Garros. Des mesures de sécurité et des travaux entraînent la fermeture de stations, la suspension de lignes de RER et de métro, ainsi que la mise en place de bus de substitution. Les usagers sont fortement incités à planifier leurs trajets et à consulter les applications de mobilité en temps réel.

Read more »