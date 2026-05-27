Travaux du LNMP : les élus du bassin de Thau expriment leur méfiance lors d'une réunion

Lors d'une réunion de travail, les élus du bassin de Thau ont questionné SNCF Réseau sur les sondages prévus autour de la source d'Issanka dans le cadre du projet de Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan. Malgré les explications techniques sur l'absence de risque pour la ressource en eau, la méfiance persiste alors que le calendrier du chantier se précise pour l'automne.

Les élus du bassin de Thau ont exprimé leur méfiance lors d'une réunion de travail en présence de SNCF Réseau, maître d'ouvrage, de représentants de l'État, d'associations, du cabinet Antea Group et du Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT).

Ce mois-ci, les élus de Sète Agglo avaient adopté une motion concernant l'autorisation de forage sur le périmètre de la source d'Issanka, autorisation délivrée par arrêté préfectoral. Ils dénonçaient le manque de transmission d'informations techniques et d'études. Stéphane Lubrano, directeur de la mission LNMP à SNCF Réseau, a pris la parole pour répondre aux interrogations et aux critiques, et tenter de dissiper les doutes.

Il a expliqué que les sondages prévus dans le périmètre du champ d'Issanka visent à mieux comprendre la couche calcaire protégeant la ressource en eau, sans atteindre le toit calcaire situé à environ cinquante mètres. Il a insisté sur le fait que ces interventions sont indispensables et encadrées par l'Agence régionale de santé (ARS), avec de nombreux contrôles pour éviter toute pollution accidentelle. Malgré ces explications, la méfiance persiste.

Le calendrier du chantier, quant à lui, se précise pour l'automne prochain, avec une durée envisagée d'une semaine. La réunion a permis des échanges techniques mais n'a peut-être pas entièrement levé les préoccupations des élus locaux





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