Le Conseil départemental du Gard annonce dix chantiers à partir du 23 novembre. Radars, fibre et travaux de nuit perturbent la circulation dans le Gard.

Le Conseil départemental du Gard a officiellement communiqué la liste détaillée des interventions qui perturberont la circulation sur le réseau routier du département à partir de ce lundi 23 novembre. Cette annonce vise à informer les usagers des dix nouvelles perturbations programmées, couvrant une gamme variée de travaux allant de la maintenance des équipements de surveillance à des interventions techniques complexes sur les infrastructures de communication et d'énergie.

Ces travaux impactent directement les conducteurs et les piétons qui empruntent quotidiennement les axes gérés par la collectivité territoriale. La période concernée s'étend sur plusieurs semaines, avec des dates de début et de fin précises pour chaque chantier, afin de permettre une planification optimale des déplacements par les habitants de la région.

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Maintenance radars et télécoms sur les axes principaux

Les travaux de maintenance des radars sont planifiés sur une durée de cinq jours, soit du 23 novembre au 27 novembre, et nécessiteront une alternance de la circulation entre 9 h et 16 h 30 chaque jour. Une autre opération de maintenance radar, également prévue du 23 au 27 novembre, entraînera un léger empiètement sur la chaussée avec la même mesure de circulation alternée aux mêmes horaires, tandis qu'une réparation du réseau télécom, s'étendant du 23 novembre au 4 décembre, imposera des conditions similaires de circulation restreinte pour faciliter l'intervention des équipes techniques.

Le tirage de réseau de fibre optique constitue une autre source de perturbation majeure, avec des interventions prévues du 23 novembre au 26 novembre,期间 la circulation sera strictement alternée uniquement entre 9 h et 16 h 30 pour garantir la sécurité des travailleurs et des usagers pendant la pose des câbles de communication haut débit sur les routes départementales.

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Purges de chaussée et interventions nocturnes

Les purges de chaussée représentent une part importante des interventions, avec trois chantiers distincts prévus du 23 au 27 novembre qui imposeront une alternance de la circulation entre 9 h et 16 h 30 pour assurer le bon déroulement des travaux de réparation de la surface routière. Ces opérations diurnes visent à maintenir la qualité du revêtement tout en limitant l'impact sur le trafic pendant les heures de pointe.

Deux autres opérations de purge de chaussée se dérouleront cette fois-ci de nuit, entre 20 h et 6 h, du 23 au 27 novembre, ce qui implique également une alternance de la circulation pour les usagers se déplaçant à ces horaires tardifs ou matinaux. Ces travaux nocturnes permettent de réduire les embouteillages tout en effectuant les réparations nécessaires sur la voirie départementale pour une meilleure longévité des infrastructures.

Fermeture de la RD153 et stages de pilotage

La pose de deux poteaux Enedis entre le 24 novembre et le 26 novembre entraînera la fermeture complète de la RD153 pendant deux heures par support pour leur mise en place, obligeant les usagers à emprunter une déviation passant par Saint-Roman-de-Codières via les RD153, RD1011, RD20, RD290 et RD153. Cette circulation alternée et déviée est essentielle pour assurer l'accès aux sites d'intervention tout en maintenant un flux交通 minimal sur l'axe principal.

Le 26 novembre, une purge de racines sera effectuée entre 8 h et 17 h sans déviation spécifique, tandis que des stages de pilotage automobile interdiront complètement la circulation entre 9 h et 17 h, sauf pour les véhicules des forces de l'ordre et les services de secours et d'incendie, avec une permission ponctuelle laissée aux riverains pour accéder à leurs propriétés.

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Impacts concrets et conseils aux conducteurs

Les conducteurs doivent anticiper ces perturbations en vérifiant les itinéraires alternatifs avant chaque déplacement, car les horaires de circulation alternée sont stricts et varient selon la nature du chantier, qu'il s'agisse de travaux diurnes entre 9 h et 16 h 30 ou d'interventions nocturnes entre 20 h et 6 h. La durée totale des perturbations s'étalant jusqu'au 4 décembre pour certaines opérations télécoms, une vigilance accrue est recommandée pour éviter les retards importants dans les trajets quotidiens vers le travail ou les commerces locaux.

Le Conseil départemental du Gard insiste sur la nécessité de respecter scrupuleusement les consignes de circulation et les panneaux temporaires mis en place par les équipes d'intervention pour assurer la sécurité de tous sur les routes gardoises. Les usagers doivent également tenir compte des fermetures ponctuelles de la RD153 et des interdictions de circulation liées aux stages de pilotage, en privilégiant les transports en commun ou le covoiturage lorsque cela est possible pour réduire la congestion liée à ces travaux majeurs.