Le Sicoval engage des travaux pour l'aire de Labège. Les élus débattent des tarifs et de la gestion des terrains, tandis que les familles réclament des solutions de long terme.

Le conseil communautaire du Sicoval a consacré une délibération spécifique à l'avenir de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Labège. Cette discussion s'est tenue en marge des débats sur la gestion globale des sites d'accueil, révélant les tensions actuelles entre les obligations légales, les contraintes budgétaires et les aspirations des familles concernées.

Urgence des travaux de sécurisation de Grande Rivière

L'aire de Grande Rivière, qui dispose de seize places d'accueil, fait l'objet d'une délibération pour financer des travaux de sécurisation urgents. Catherine Gaven, vice-présidente chargée de la cohésion sociale et du logement, a détaillé l'état déplorable des installations actuelles. Les chenaux, la toiture et les gouttières présentent des risques de chute de matériaux dangereux pour les résidents.

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Les représentants des familles ont confirmé cette détérioration lors d'une réunion tenue il y a une dizaine de jours. Ils insistent sur la nécessité absolue de réparations immédiates pour assurer la sécurité physique des occupants. Ces travaux majeurs sont programmés pour une livraison au premier trimestre 2027.

L'enveloppe financière globale estimée pour ce chantier de réhabilitation est de 450 000 euros. Pendant la période de travaux, les familles devront se reloger sur un terrain attenant. Cette solution temporaire vise à démontrer la volonté du conseil communautaire de compatir avec les usagers et de maintenir une continuité de service.

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Divergences tarifaires et complexité de la gestion financière

Un point de friction majeur réside dans la baisse proposée du droit d'emplacement sur ce site. Le tarif passera de 800 euros par an à 400 euros, ce qui le rend deux fois moins élevé que celui des trois autres aires gérées par le Sicoval. Ces autres sites affichent un droit d'emplacement de 800 euros par an pour un forfait incluant l'eau et l'électricité.

Lorsque le Sicoval a récupéré la compétence gestion des aires en 2017, il a hérité de situations très variées. La gestion antérieure assurée par les communes a laissé des modes de tarification hétérogènes. L'objectif à terme est d'harmoniser ces pratiques sur l'ensemble du territoire intercommunal pour simplifier la gestion administrative.

Cependant, Catherine Gaven souligne que les recettes actuelles ne couvrent jamais les coûts réels d'entretien. Le véritable défi financier reste le recouvrement effectif des paiements. Bruno Caubet, également vice-président, explique que fixer un tarif trop élevé ou même un juste prix ne garantit pas le paiement des redevances par les usagers.

Tensions locales et demandes de terrains d'ancrage

La présence de huit familles expulsées de Donneville et installées sur des terrains publics ou privés dans la commune suscite de vives inquiétudes. Bruno Caubet a signalé ce situation à la gendarmerie et au préfet, mais les occupants restent sur place. Cette situation illustre le déficit d'offre de terrains dédiés dans la zone.

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Le maire de Labège exprime sa colère face à cette nouvelle installation. Il estime que la gestion des terrains communaux nécessite une politique publique plus rigoureuse. Le foncier étant sous la responsabilité des communes, il demande aux élus d'identifier les espaces disponibles pour éviter les installations sauvages.

Les familles résidant actuellement à Labège ont une vision différente de leurs besoins à long terme. Elles rejettent l'idée d'une simple réhabilitation pour demander la destruction pure et simple de l'aire actuelle. Leur souhait est de transformer le site en un terrain d'ancrage, permettant une sédentarisation plus stable.

Cette demande rejoint les directives du préfet dans le schéma départemental d'accueil et d'habitat. Les usagers privilégient cette solution simple de terrain d'ancrage plutôt que des logements sociaux ou d'autres habitats adaptés. Malgré ces attentes, la vice-présidente Catherine Gaven reste prudente. Elle considère que les terrains d'ancrage ne résolvent pas l'ensemble des problématiques d'intégration et de gestion urbaine.