Travaux de renforcement du front de mer à Capbreton : calendrier et impacts pour la communauté

La MACS lance d'importants travaux sur le perré de Capbreton jusqu'en décembre 2026 pour protéger le littoral. Détails sur le calendrier, la circulation et les accès piétons maintenus.

La Communauté d'agglomération du Pays de Dax ( MACS) a officiellement lancé, le 2 novembre, une campagne de travaux majeure destinée à la sécurisation et à l'entretien du perré bordant le front de mer de Capbreton. Cette intervention, qualifiée d'importante pour la préservation du littoral landais, s'étalera sur une période très longue qui s'achèvera le 18 décembre 2026. Les riverains et les visiteurs doivent anticiper des perturbations durables liées à ces opérations de maintenance structurelle.

Calendrier et périmètre des interventions sur le perré

Le chantier débute concrètement dès le 2 novembre et se prolongera jusqu'au 18 décembre 2026, couvrant ainsi une durée totale qui dépassera largement les deux années. Cette période prolongée vise à traiter une zone spécifique et emblématique du front de mer, où le perré joue un rôle crucial de protection contre les aléas naturels. Il s'agit de l'ouvrage infrastructurel qui borde directement la plage et assure la solidité du trait de côte face à l'érosion et aux tempêtes. La MACS a confirmé que l'objectif premier est d'entretenir cet ouvrage existant tout en le préservant pour les générations futures, garantissant ainsi la pérennité de l'un des sites les plus fréquentés de la commune.

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Accessibilité piétonne et continuité de la circulation

Malgré l'ampleur des travaux engagés sur le perré, la communauté des communes a pris soin de garantir la mobilité des personnes et des véhicules dans le secteur. Les cheminements piétons seront maintenus tout au long de la durée de l'intervention, permettant ainsi aux usagers de continuer à profiter du front de mer et de la plage. Cette continuité d'accès est cependant conditionnée au respect strict des balisages mis en place par les équipes de chantier pour sécuriser les zones d'intervention. La circulation des riverains n'est pas interrompue, assurant ainsi le maintien des liaisons essentielles pour les habitants du quartier concerné par ce chantier de grande envergure.

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Gestion logistique et précautions pour la sécurité

La logistique du chantier prévoit des mouvements d'engins de chantier et des livraisons régulières qui emprunteront la voirie existante adjacente à la zone de travaux. Afin d'accompagner ces opérations, une signalisation temporaire sera déployée et restera en place durant toute la période d'intervention. Les autorités compétentes, notamment la MACS, conseillent vivement aux automobilistes et aux piétons de redoubler de vigilance aux abords immédiats du chantier. Le respect rigoureux de la signalisation temporaire est impératif pour assurer la sécurité de tous, en particulier dans un contexte où des engins lourds circuleront à proximité des zones de promenade habituelles.

Enjeux de préservation du littoral landais

Cette initiative de la MACS s'inscrit dans une démarche plus large de gestion durable du littoral landais, confronté aux défis de l'érosion et de la montée des eaux. En renforçant le perré, les acteurs locaux visent à protéger non seulement les infrastructures existantes mais aussi la valeur touristique et résidentielle de Capbreton. Les travaux engagés depuis le 2 novembre représentent un investissement significatif pour maintenir l'intégrité du front de mer. La réussite de cette opération d'ici au 18 décembre 2026 dépendra de la coordination entre les entreprises de travaux publics, les services municipaux et les citoyens qui partagent cet espace public au quotidien. La transparence sur le calendrier et les modalités d'accès reste une priorité pour minimiser l'impact sur la vie locale durant ces plus de deux ans d'intervention.