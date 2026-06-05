Travaux de réfection des couches de roulement sur la RD 824

Des travaux de réfection des couches de roulement seront effectués sur la route RD 824 à hauteur des communes de Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et Campagne. Ces travaux se dérouleront du lundi 8 au mardi 23 juin 2026 et entraîneront un basculement de la circulation sur la chaussée opposée. La vitesse sera limitée à 50 km/h.

Des travaux de réfection des couches de roulement seront effectués sur la route RD 824 à hauteur des communes de Saint-Perdon , Saint-Pierre-du-Mont et Campagne . Ces travaux se dérouleront du lundi 8 au mardi 23 juin 2026 et entraîneront un basculement de la circulation sur la chaussée opposée.

La vitesse sera limitée à 50 km/h. Les usagers seront déviés par des itinéraires alternatifs, notamment pendant les week-ends des 13 et 14 juin ainsi que des 20 et 21 juin, où la circulation se fera avec neutralisation de la voie de droite au droit du chantier dans le sens Mont-de-Marsan-Bayonne, avec une limitation de vitesse à 90 km/h.

Quatre demi-échangeurs nord seront fermés à la circulation, notamment le demi-échangeur Nord de Marcadé, la bretelle de sortie Marcadé, la bretelle d'entrée Marcadé, la bretelle de sortie Saint-Perdon RD 3, la bretelle d'entrée Saint-Perdon, la bretelle de sortie Saint-Perdon - Caloy, la bretelle d'entrée Saint-Perdon - Caloy, la bretelle de sortie Bertheuil - RD 351 et la bretelle d'entrée Bertheuil - RD 351. Les usagers seront déviés par le basculement jusqu'à l'échangeur de Bertheuil pour y faire demi-tour et reprendre la RD 824 2×2 voies en direction de Mont-de-Marsan, puis sortie Marcadé.

La circulation se fera avec neutralisation de la voie de droite au droit du chantier dans le sens Mont-de-Marsan-Bayonne, avec une limitation de vitesse à 90 km/h. Les usagers seront déviés par la RD 824 2×2 voies en direction de Mont-de-Marsan, jusqu'au giratoire de Peline pour y faire demi-tour et reprendre la RD 824 2×2 voies en direction de Bayonne





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Travaux De Réfection Couches De Roulement RD 824 Saint-Perdon Saint-Pierre-Du-Mont Campagne

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